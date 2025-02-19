黃國昌：兩年條款是柯文哲創立制度 不會主動做出更動

民眾黨主席黃國昌今天上任，民眾黨立委「兩年條款」再掀討論，他說，前主席柯文哲創立的制度，除非經過黨內民主討論程序，否則自己不會主動進行更動，現任立委都有各自的責任區，除了在立法院的問政工作，同時也要與地方民代、黨部保持緊密連結。

民眾黨主席補選上周結束，中央委員會今天通過名單，民眾黨下午舉行記者會。針對民眾黨立委兩年條款，黃國昌受訪時表示，他跟中央黨部不會啟動討論，「（柯）主席做的承諾，那是黨的制度」，儘管有黨員跟支持者提出討論，不過既然是柯文哲創立的制度，除非經過黨內的民主討論程序，否則自己不會主動做出任何更動。

黃國昌強調，目前在兩年條款的原則下，每個立委都有各自的責任區，除了在立法院的問政工作，還要跟地方民代、黨部保持緊密連結，「快速回應各縣市基層民眾的需求跟反應，本來就是目前每一位立委的職責。」

媒體詢問，未來是否有意拓展在野勢力合作，黃國昌則說，為了幫助台灣人民實現進步改革法案，只要是任何願意站出來的政黨，民眾黨都不會排斥合作，「如果那個政黨本身的定位，只是要當民進黨的側翼，我們就不知道要為什麼事情合作，我想這樣的回答應該算很清楚。」

此外，台灣民意基金會董事長游盈隆今天提出觀察，過去的民眾黨沒有「小藍」稱號的問題，如何找回民眾黨本色、兼具理想性與自主性是艱鉅任務。

黃國昌聽聞後表示，非常感謝游盈隆的建議跟關心，他會在近期內找機會拜會請益，除了黨內人事調整布局，目前針對多項重要議題，也要陸續展開請益之旅，不過民眾黨從過去到現在，一直都是有主體性的政黨，未來也不會有所改變，作為台灣第三勢力的代表，「我們會持續堅持，為了拓展本土重要進步政黨的價值而努力。」

黃國昌提及，過去民進黨刻意宣傳所謂的「小藍政黨」，這一套大內宣、認知作戰非常成功，不過也請大家仔細回想，現任考試院長周弘憲、賴清德總統提名的大法官人選劉靜怡，民眾黨立委過去都投下贊成票，因為在重要改革法案跟人事案審查，「我們向來的風格就事論事。」

黃國昌也反問，立法院過去一年推動的改革法案，從國會改革、財政收支劃分法到吹哨者保護法，「那一個不是過去民進黨承諾卻跳票的法案？哪一個不是民進黨曾經高舉的價值理想，現在卻背棄承諾的法案？」民進黨不好好思考反省，反而只會持續汙衊在野黨，就只為是了轉移問題焦點，民眾黨當然不會隨之起舞。

黃國昌表示，民眾黨除了要繼承柯文哲的創黨價值，還要幫台灣找尋有理念、有風骨、有行動力的夥伴，共同為開創本土進步價值的政黨而努力。