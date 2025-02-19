黃國昌首波一級主管 賴香伶任政策會執行長、周榆修留任

民眾黨主席黃國昌今天上任，並且公布新任黨務一級主管，包括秘書長周榆修、副秘書長許甫等人留任，同時由民調中心主任謝泊泓、組織發展部主任黃成峻擔任代理秘書長。另外，民眾黨前立委賴香伶也將出任政策會執行長，扮演中央黨部與立法院黨團重要溝通橋樑。

民眾黨主席補選上周結束，中央委員會今天通過名單，民眾黨下午舉行記者會，公布第一波黨務一級主管，包括秘書長周榆修、副秘書長許甫、政策會執行長賴香伶、民調中心主任謝泊泓、組織發展部主任黃成峻、組織發展部主任黃成峻、青年部主任劉昱鴻。

另外，還有文宣部主任李頂立、國際事務部主任林子宇、新聞輿情部主任吳怡萱、人事資訊部主任陳柏宏、秘書長室主任阮庭蓁等人。

黃國昌說，他非常感謝過去幾個月當中，所有堅守工作崗位、不離不棄的黨公職，周榆修的表現在黨內有目共睹，在前主席柯文哲遭遇政治迫害的同時，依舊帶領所有同仁繼續推動黨務，並且在全國各地舉辦巡迴說明會，「這些工作成果，大家有目共睹。」

黃國昌說明，許甫未來將繼續留任副秘書長，同時督導文宣、新聞輿情等領域，自己也特別拜託黃成峻、謝泊泓代理副秘書長，協助周榆修處理組織發展相關事務。至於發言人團隊，包括吳怡萱、張彤及李有宜等三人。

黃國昌表示，民眾黨在國會推動重大法案，政策會扮演重中之重的角色，身為黨部跟立法院黨團的連接橋樑，感謝賴香伶願意接任政策會執行長。

黃國昌強調，民眾黨接下來要邁向全民政黨，代表台灣本土價值的第三勢力，因此未來從中央到地方黨部，都會落實三加一的政策主張，包括溝通更強化、論述更深化、組織更活化，還有讓更多人才加入民眾黨大家庭，為台灣人民打造進步力量的第三勢力。

媒體詢問，未來是否會指定中央委員，黃國昌說明，有關指定中央委員、國家治理學院等人事，必須等到補選結束才能進行，出自於對受邀者的尊重，這些人選都必須當面邀請，得到對方同意才能公開說明，「未來時機成熟按部就班，一定會負責地跟大家報告。」

針對發言人團隊有所調動，黃國昌則表示，基於提升組織運作的效率，吳怡萱會繼續擔任發言人的角色，同時再加上張彤與李有宜加以擔綱，至於現任發言人林子宇、李頂立與戴于文，前兩位會回歸主管部門的角色，後者則是另有重用，留待時機成熟再向大家進一步說明。