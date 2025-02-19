文化總會執委改選 王金平未連任、曹興誠上榜

中華文化總會昨天改選執行委員，選出35人、候選6人，前立法院長王金平未連任，12位新任委員，包括推動罷免藍委的聯電創辦人曹興誠、號召拍攝公民罷免行動影片的紀錄片導演楊力州等人。文總表示，期待與新一屆委員繼續一起為台灣文化努力。

文總昨改選執行委員，23位連任者包括賴清德總統、江春男、林明成、陳榮泉、洪三雄、林正儀、簡志忠、陳景林、平路、郝廣才、李永豐、吳文欽（吳念真）、李傳洪、何美玥、許勝雄、李成家、黃崇仁、黃茂雄、陳進財、徐旭東 、江松樺、吳永吉、黃子成。

12位新任執行委員，包含副總統蕭美琴、台灣設計研究院院長張基義、紀錄片導演台南藝術大學教授楊力州、田中央聯合建築師事務所建築師黃聲遠、寶島聯播網董事長賴靜嫻、湠臺灣電影股份有限公司總經理張永昌、音樂創作人曾冠榕（大支）、台灣足球發展協會理事長石明謹、台灣女子運動體育協會理事長劉柏君、天正國際精密機械股份有限公司董事長萬文財、隆興鋼鐵工業董事長王隆興、聯電創辦人曹興誠。

候補6人則包括，新光人壽前董事長吳東進、藝術家陳怡潔、電影製片王師、台藝大學表演藝術學院院長曾照薰、客家詩人鍾永豐和文策院董事長蔡嘉駿。

文總表示，文總為社團法人，依照人民團體法之規定，四年改選一次執行委員與諮議委員，由全體會員選出執行委員及諮議委員。昨日會員大會投票選出新任委員，文總期待與新一屆委員繼續一起為台灣文化努力。