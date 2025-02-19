影／新黨主席黃國昌偕一級主管亮相 報告民眾黨未來方向

民眾黨第二屆黨主席補選於上週六(2/15)順利圓滿落幕，新任黨主席黃國昌在中央委員會通過後，偕一級主管公開向外界報告台灣民眾黨未來的展望及發展方向。

民眾黨中央委員會今天下午在會議中通過並公告第二屆黨主席當選名單，黃國昌帶領主管向外界報告第一波新人事名單，以及民眾黨未來的展望及發展方向。其中柯主席時代多位幹部皆留任，包括副秘書長許甫、文宣部主任李頂立、新聞部主任吳怡萱等；組織發展部主任黃成峻將兼任副秘書長，主管黨內組織事務，民調中心主任謝泊泓同樣兼任副秘書長、負責掌管一般行政。

黃國昌表示，黨內工作主要分成「文宣、組織、一般行政」三大部分，許甫將掌管文宣事務，而周榆修因為工作繁重，所以決定讓黃成峻兼任副秘書長，主管黨內組織事務，至於一般行政部分，由民調中心主任謝泊泓兼任副秘書長、負責掌管。