遭列高風險國家 泰辦處：泰國積極打擊跨境詐騙集團

因發生多起民眾遭誘騙至柬埔寨與緬甸詐騙園區案例，內政部預計將越、泰、緬、柬、寮5國列為高風險國家，電子機票將加註防詐警語。泰國貿易經濟辦事處今天表示，泰國政府積極打擊跨境詐騙集團，確保旅遊環境的安全與秩序。

內政部14日表示，跨境詐欺集團轉往緬甸、寮國等地發展，導致近期頻傳民眾遭騙赴泰國旅遊或工作，進而發生多起受困泰緬邊境及緬甸的案例，經跨部會會議共識，預計將越、泰、緬、柬、寮5國列為高風險國家，未來訂票時會在電子機票加註防詐警語，並鼓勵民眾安裝「旅外安全指南」。

泰國貿易經濟辦事處今天回應指出，泰國政府高度重視外國遊客的人身安全，並積極打擊利用泰國作為跳板的跨境詐騙集團。為保護2024年造訪泰國的3500萬名外國遊客，政府已採取一系列強力措施，確保旅遊環境的安全與秩序。

泰國貿易經濟辦事處表示，泰國政府2025年2月起進一步加強管制，包括切斷電力供應及禁止向邊境地區出口石油，以遏止詐騙集團的活動，並有效打擊跨國犯罪。這些舉措將有助提升遊客安全感，讓旅客能夠更加安心。

泰國貿易經濟辦事處說明，對於尚未前往泰國且心存疑慮的台灣遊客，建議向熟悉當地情況的親友諮詢，以獲取準確資訊。此外，目前約15萬名台灣僑民旅居泰國，他們亦可提供有關旅遊安全的實用建議，協助遊客安心規劃行程。