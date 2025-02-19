台大社科院學生會長接待陸生團遭罷 馬辦：很悲哀
接待陸生團惹議，台大社科院學生會長遭罷免。馬英九基金會執行長蕭旭岑回應，這個結果很悲哀，推動兩岸交流，和大陸的大學生相互學習，居然可以變成罷免的理由，他為這群發動罷免的學生感到惋惜，因為心中只剩下意識形態與政治，「祝福未來的人生能有所不同」。
蕭旭岑指出，大陸的年輕人在研發DeepSeek，台灣年輕人卻忙著用罷免手段打壓和自己意見不同的人，還自以為是正義，這是台灣社會目前面臨最嚴重的問題。這些年輕人可能以民進黨為師，以民進黨立法院黨團總召柯建銘為師，以為罷免是個好東西，但卻是在反其道而行。打著「愛台灣」之名，事實上是在害台灣，這是台灣的危機。
馬英九基金會去年11月邀陸生團赴台，台大社科院學生會接待引發爭議，社科院學生會長郭又睿遭罷免。
國民黨發言人楊智伃今天下午在中常會後受訪表示，國民黨尊重學生自治投票結果，但也看見民進黨不斷把手伸入校園。民進黨在所謂的「國務青」授課中，由民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤擔任講師，還把學生團體、校園當成自己的下線，這就證明民進黨不斷把雙手伸入校園。
此外，陸委會主委邱垂正18日指出，從去年1月1日至今共收到65件陳情案，其中有52名台灣民眾赴陸後失聯或疑遭拘留。這些案件陸方不會主動通報，都是陸委會要求對岸查詢後才能得知。
楊智伃強調，這證明陸委會與民進黨的無能，現在的執政黨是民進黨，兩岸發生這樣的問題，該去解決的人是民進黨，但民進黨無能，沒有負起任何責任。政府應做好兩岸溝通，國民黨也不斷呼籲執政當局要建立兩岸溝通管道，卻被打成中共同路人。
楊智伃說明，兩岸溝通需要更多的善意交流，而非只有對抗，希望民進黨與陸委會要正視問題，負起責任，而非都推給「中共同路人」這5個字。
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