台大社科院學生會長遭罷免…國民黨尊重 反嗆綠手伸校園

台大社科院學生會長因去年接待馬英九基金會邀請的大陸師生訪團遭罷免。國民黨今天表示，尊重學生自治投票結果，但也看見民進黨不斷把手伸入校園。

國民黨發言人楊智伃今在中常會後受訪表示，民進黨在所謂的「國務青」授課中，由民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤擔任講師，還把學生團體、校園當成自己的下線，這就證明民進黨不斷把雙手伸入校園；甚至還把學生當成掀起大惡罷的起手式。

楊智伃說，民進黨推翻過去自己曾說的「黨政軍禁入校園」，如今反而全面深入校園，嚴正警告民進黨不要再把手伸入校園，讓地方或校園陷入仇恨與不安。

至於綠營側翼是否有意操作此次校園罷免案是「大罷免前哨戰」，楊智伃說，學生作為與立委、政策攻防沒有任何關係，為何要把學生校園自治獨立性與大惡罷做牽連？難道民進黨就是要證實自己把雙手介入到校園裡嗎？

此外，陸委會統計有52名台灣人赴陸後失聯或疑遭拘留。楊智伃也說，這證明陸委會與民進黨的無能，現在的執政黨是民進黨，兩岸發生這樣的問題，該去解決的人是民進黨，但民進黨無能，沒有負起任何責任；政府應做好兩岸溝通，國民黨也不斷呼籲執政當局要建立兩岸溝通管道，卻被打成「中共同路人」。

楊智伃表示，兩岸溝通需要更多善意交流，而非只有對抗，希望民進黨與陸委會正視問題，負起應負的責任。