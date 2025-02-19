快訊

最壞身教！律師勾結詐團騙王明鉅手足千萬 竟還兼任大學法學講師

新北大巨蛋要來了！「6選址」出爐 體育專家：有世界獨一無二優勢

關鍵里程碑！法國核融合實驗破大陸新紀錄 電漿維持逾22分鐘

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】台大學生會長罷免成了大罷免的前哨戰？

聯合報／ 主筆室
陸生團訪問台大引發陳抗，台大社科院學生事後發起罷免，郭姓會長昨天在投票率不及一成的情況下被罷免。圖／聯合報系資料照片
陸生團訪問台大引發陳抗，台大社科院學生事後發起罷免，郭姓會長昨天在投票率不及一成的情況下被罷免。圖／聯合報系資料照片

民進黨發動大罷免，全場屏息等待總統賴清德大進場之際，台大校園先上演一場學生會罷免的政治派對；郭姓會長在投票率不及一成的情況下被罷免，罷免提案領銜人表示希望形塑成熟透明的校園民主文化；不過，側翼及綠媒大放鞭砲慶祝，視此役為大罷免的前哨戰，已使校園民主變調。  

馬英九基金會去年底邀陸生團赴台，台大社科院學生會接待引發爭議，有學生發動罷免郭姓學生會長，投票結果出爐，同意票166張、不同意票18張，無效票3張。罷免提案領銜人李姓學生表示，本案同意票數大於不同意票，且總票數超過該屆會長選舉總票數的50%，罷免通過。

為什麼要發起這場罷免？李姓學生表示，陸生團爭議雖已歷經3個多月，在校園仍有一定的關注與討論，反映社科院學生對於學生自治具有高度期待，期許本次罷免能成為日後校園民主運作討論的參考案例，讓台大乃至整體高教環境能重新審視學生組織的運作模式，優化罷免程序、完善議事規範，讓每位學生都能充分理解與有效參與。

這場罷免揮舞校園民主的大旗進行，但在既有罷免規則的框架中，罷免通過早在意料之中；以社科院學生會選舉投票率一向不高的情況下，只要有人稍加動員，罷免同意票數要超過該屆會長選舉總票數的50%，並非難事。

這也說明為什麼社科院學生有學生有1874人，而罷免投票率不到10%都不到就可以罷掉會長的原因，難怪連罷免提案領銜人都說罷免程序有待優化。但要說本案要成為校園民主運作討論的具體參考案例，社科院學生對於學生自治有高度期待，恐怕都還有段距離。

綠媒及側翼卻視此次罷免是一大勝利，從昨晚開票揭曉後就開始慶祝，稱此次罷免結果是「壓倒式的罷免」、「輾壓式罷免」；但從偏低的投票率來看，實在很難和壓倒、輾壓作連結，綠媒和側翼會不會嗨過頭？多數社科院的學生會同意這種說法嗎？    

回過頭來看，郭姓學生會長被罷免方指摘的重點是他曾表示陸生團訪台大「別具意義」，並有學生認為訪問團的行程未公開。但問題是，郭姓會長說錯了嗎？做錯了嗎？     

賴清德總統上台多次表示要向對岸釋放具體善意，在就職演說中更特別提及兩岸要重啟對話和大陸學位生來台就讀，教育部馬上回應正努力協商，希望能恢復兩岸招生窗口合作機制，爭取今年5月公布陸生學士班簡章。如果總統都說歡迎陸生來台拿學位，學生會長說陸生團訪台「別具意義」，何錯之有？

至於活動流程，整個訪問活動是校方及院辦主辦，學生會協辦，罷免方對「活動公開性」有意見，又豈能由學生會獨自承擔？何況郭姓會長事後即向學生表達歉意，並承諾檢討，有必要用罷免來伺候嗎？

從陸生團進台大校園至學生會長被罷免，綠營及側翼始終沒有離開過校園，以校園民主為名攖取政治利益鄉；把學生會長罷免巧妙連結到大罷免，前行政院長江宜樺回不了台大任教，不正是同一隻伸入校園的手在操作嗎？

校園 罷免 陸生團

延伸閱讀

柯建銘嗆王世堅：罷免竟叫總統不要出來 你哪一黨的？

柯建銘稱賴總統將挺罷免 王世堅批：犯不著說三道四

台大社科院學生會長接待陸生團遭罷免 本人首發聲批玷汙校園民主

台大社科院學生會長遭罷免 馬辦：悲哀惋惜

相關新聞

偽造親密照求償1億 曹興誠再嗆謝寒冰：牢飯吃定了

聯電創辦人、國民黨立委徐巧芯罷免領銜人曹興誠，遭資深媒體人謝寒冰爆料與陸籍女子有婚外情，並曝光多張親密照片，遭曹提告偽造...

柯建銘稱賴總統將挺罷免 王世堅批：犯不著說三道四

大罷免潮來臨，民進黨立院黨團總召柯建銘日前表示，賴清德總統再來會有「大登場」，時間是是兩周後，之後大罷免就會大成功。民進...

莊瑞雄弔唁柯文哲父花籃被退 民眾黨：告別式前才放

民眾黨前主席柯文哲父親前天上午病逝新竹台大醫院，享耆壽94歲，柯家希望低調辦理喪事，民眾黨中央黨部與立法院黨團今天集體到...

連江縣選舉出現疑似記號票 監委申請自動調查

監察委員林郁容、范巽綠今天表示，連江縣在民國111年地方選舉，出現多張疑似以特定方式圈選的選票，在當地俗稱「記號票」，由...

【重磅快評】「今日澤倫斯基，明日賴清德」的真諦

美俄外長魯比歐與拉夫羅夫在沙烏地阿拉伯談了四個小時後，達成了四點原則共識。接著川普就在海湖莊園開了記者會，說雙方「談得非...

黃國昌首波一級主管 賴香伶任政策會執行長 周榆修留任

民眾黨主席黃國昌今天上任，並且公布新任黨務一級主管，包括秘書長周榆修、副秘書長許甫等人留任，同時由民調中心主任謝泊泓、組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。