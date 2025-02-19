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賴清德：海底電纜是關鍵基礎設施 一起守護數位生命線

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨主席賴清德。圖／聯合報系資料照片
民進黨主席賴清德。圖／聯合報系資料照片

民進黨中常會今天邀請海洋大學法政學院教授江雅綺，以「海底冷戰：保衛水面下的數位生命線」為題進行專案報告。民進黨主席賴清德聽取報告後表示，海底電纜是各國關鍵基礎設施，也是各國通訊最重要的命脈，但卻十分脆弱，立法及行政部門應進行了解及研議，一起守護台灣數位生命線。

賴清德指出，江雅綺提到，台灣海底電纜遭蓄意破壞並非個案，近期波羅的海及瑞典都發生海纜事故。本周美國前白宮副國安顧問博明來訪，他跟副總統蕭美琴分別與博明見面，蕭美琴也有提到海底電纜議題，世界各國已經將此視為典型的灰色地帶侵擾手段，國際上都表達高度關切。

賴清德說，民進黨執政強化台灣抵禦挑戰的韌性，2023年修正「電信管理法」，對於毀壞海纜、過失鉤斷都提高刑責及罰鍰，加強嚇阻力道；去年他召開總統府的全社會防衛韌性委員會議，也針對海底電纜遭破壞進行討論及演練。

賴清德表示，最重要的是，在照顧馬祖民眾的對外通訊上，歷經多次台馬海纜斷裂事件後，數位部協助中華電信加強備援，台馬間的微波頻寬從2023年至今已經提升近6倍，足以支應馬祖地區平日流量高峰，雖然速度比海纜稍慢一些，但已經改善馬祖斷纜時的對外通訊問題。中華電信也正加速建設台馬4號海纜，會提供更多的備援。

賴清德指出，台灣面臨情勢快速變動與挑戰，政府會積極行動，確保台灣安全。

生命線 賴清德 馬祖

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