賴清德：快速變化的國際情勢中 台灣是棋手、不是棋子

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，在快速變化的國際情勢中，台灣是棋手、不是棋子，台灣基礎穩固、實力堅強，必定能在變局中尋求制勝之道，同時發揮良善的力量，為國際社會貢獻心力。

賴清德指出，他日前在總統府召開國家安全高層會議，討論政府如何在國內外種種挑戰中，確保國家安全、確保台灣在全球供應鏈上的不可或缺，以及確保台灣持續進步發展。在會議後，他也和國人報告三大工作目標。

賴清德說，第一，我方將堅定推動國防改革，也會優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP 百分之3以上的目標。第二，為防制中國統戰、滲透及認知作戰對國安的重大危害，將持續推動國安法制改革，擴大國家安全網建置，要防制一切漏洞。第三，持續推動「立足台灣、布局全球」的經貿戰略，和友盟國家發展利益共享的關係、合力打造全球民主供應鏈。

賴清德表示，以全球的角度來看，現在的台灣在國際產業發展上，是相當關鍵的位置，所以要更有信心。同時，台灣與愛好自由的人們站在一起，面對極權威脅的第一線，承擔起自由捍衛者的角色。

賴清德指出，台灣能在國際社會上站穩腳步，是全體國人團結一致、共同努力的成果，未來要持續強化這些優勢，期盼朝野政黨能夠攜手同心，為台灣開啟下一個黃金時代。