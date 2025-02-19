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新加坡六度還稅於民 朱立倫：賴政府只知搞政爭和鬥爭

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影

去年稅收超徵再創新高，國民黨主席朱立倫今天表示，新加坡總理黃循財宣布要還稅於民，許多國家也都這樣做，蔡英文政府兩年前也還稅於民，呼籲賴清德政府依依照民眾需求與世界趨勢，從民眾多徵的稅款，一部分還稅於民，下周國民黨也會公布最新民調。

朱立倫今在中常會發表談話指出，全世界即將迎接大AI時代、貿易熱戰時代，民進黨卻掀起大罷免時代，令人非常遺憾與感慨。作為一位台灣人、一位負責任的政黨負責人，他對台灣充滿憂心。國際友人不斷提醒，這一波AI戰、貿易戰，將對台灣造成嚴重衝擊，朝野應該放下政爭，全心面對並解決問題。

朱立倫指出，美國已說AI時代需要的電力是過去的兩倍，並宣布成立獨立的電力能源主導委員會，台灣卻因民進黨的意識形態要關掉最後一座核電廠，許多國際友人都認為這是錯誤的政策，民進黨卻一意孤行，國民黨作為負責任的在野黨，必須要及時剎車，扭轉錯誤的政策，對於能源的修法一定要全力推動。

朱立倫說，國民黨智庫日前公布最新民調，高達77％民眾支持成立獨立的電力監督委員會，74％民眾支持核電延役，也有高達58％的民眾認同把非核家園改為非碳家園，顯示台灣民眾非常理性面對，民進黨卻還在對抗民意、對抗世界潮流，國民黨會堅定地從民生出發，一定全力推動這些修法。

針對還稅於民，朱立倫說，新加坡總理黃循財昨宣布將還稅於民，今年提高為每戶800新元，接近2萬台幣，20歲以下者額外再加500新元，企業可就所繳的稅實行退稅，最高不超過4萬新元，接近100萬台幣。新加坡的做法是第六次還稅於民，不但新加坡如此，英美等國甚至很多亞洲國家也都如此，兩年前蔡英文政府也是如此，但現在的賴政府卻只知搞政爭與鬥爭。

朱立倫說，去年創下5283億元的超收稅款，國民黨主張還稅於民每人1萬元，將4成還稅於民。他呼籲賴清德政府一定要依照民眾的需求及世界共同的趨勢，將多徵的稅款一部分還稅於民。

國民黨 朱立倫

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