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750元審查費之亂 NCC遭罵爆之後揭收費新方向

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
NCC對海外輸入藍牙、WiFi產品祭出收費新規750元惹議。記者林澔一／攝影
NCC對海外輸入藍牙、WiFi產品祭出收費新規750元惹議。記者林澔一／攝影

NCC（國家通訊傳播委員會）對海外輸入藍牙、WiFi產品祭出收費新規750元惹議，NCC主秘黃文哲今（19）日指出，之所以祭出新規，主要是針對代購業者脫法規避行為而修訂，但許多民眾購買主要是自用為主，因此，NCC也會考慮修改法令，原則上，針對自用部分朝不收費的方向走，但最終的法令修改，未來待委員會成立後，再作進一步確定。

許多民眾都會從海外購買各式各樣3C、智慧家居連網產品，NCC（國家通訊傳播委員會）去年即已公告修改法令，指出因應輸入案件、品項愈來愈多，自2月5日開始，針對相關產品收受輸入核准審查費750元。

不過，這項新規定上路後引發民眾反彈後，NCC已緊急於2月10日宣布暫緩收費。

早從10多年前開始，NCC就有明文規定，民眾若是自海外輸入3部以上的電信管制射頻器材產品，必須繳交審查費600元，購入2部以下則無需收費，僅需要上傳自用切結書與產品規格型錄。

網路上許多代購業者，為了規避NCC收費制度，每次自海外輸入都只輸入2部，以避免繳交規費，意外造成NCC業務量大增。

根據NCC統計，民國112年自海外輸入的二級電信射頻管制器材案件數為2萬5000餘件，113年大幅成長至4萬餘件。

黃文哲指出，在這4萬餘件自海外輸入的產品之中，占比最高的產品是運動攝影機、無線麥克風、無人機，大約有1萬多件、占比達20%；另外，相機與攝影器材有8000多件，藍牙耳機與一般耳機大概有6000件，Meta VR設備有5000多件，其他類別則占2萬件。

黃文哲指出，NCC修法原因主要針對的代購業者規避行為，不希望業者透過化整為零的方式來規避法令，而非針對自用產品收費。之所以做射頻器材管理，主要是為了國內電波秩序安全跟使用者安全，NCC會想辦法維護，而民眾有意見，NCC也可以回來檢討。

NCC官員表示，自2月5日實施收費新規定以來，NCC總共開出366張繳款單，其中，已有322人繳費，另外44人則因為暫緩實施，而尚未繳費。對於已經收費的部分怎麼處理，黃文哲表示，會再報請諮議會討論。

外界質疑，NCC此次收費新規急踩煞車，主要涉及政治問題。對此，黃文哲指出，最主要是民眾已經在眾開講平台上討論這項議題，NCC才回過頭來檢討，這也使得政策在很短的時間內做了轉折，主要是因為民意，不是政治施壓。

至於未來如何規範二級電信射頻器材輸入，黃文哲指出，NCC會重新思考，就技術層面來說，由於輸入的產品大多配備藍牙，干擾性不會那麼強，對於相關規範會再做檢討，另外，NCC也會思考如何辨識網路代購業者，並希望找出業者脫法行為的原因，以遏止不法行為。

NCC 代購 藍芽

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