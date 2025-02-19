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莊瑞雄弔唁柯文哲父花籃被退 民眾黨：告別式前才放
民眾黨前主席柯文哲父親前天上午病逝新竹台大醫院，享耆壽94歲，柯家希望低調辦理喪事，民眾黨中央黨部與立法院黨團今天集體到新竹靈堂拈香。民進黨立委莊瑞雄雖未到場，仍送上白色蘭花弔唁，不過卻被退回。民眾黨新竹黨部主委李國璋解釋，沒有特別針對，已轉達告別式前一天才擺放。
今天早上8時許，民眾黨許立委陳昭姿、張啟楷、林國成、黃珊珊、吳春城與民眾黨秘書長周榆修、民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨發言人吳怡萱等人陸續抵達新竹，並至柯爸靈前拈香，新任黨主席黃國昌因父喪未滿百日未到場。
立委黃珊珊受訪時更一度哽咽，表示柯爸對大家就像對自己的孩子般親切，永遠都笑瞇瞇的，但前主席柯文哲去年每天都到台大醫院去探望柯爸，心情都很沉重，希望柯爸一路好走，並保佑柯文哲度過目前艱難時刻。
不過就在民眾黨輪流至柯爸靈前哀悼致意時，民進黨籍立委莊瑞雄託人送來一盆寫著「羽化登仙」的花籃，但卻被李國璋攔下退回。李國璋解釋，沒有刻意針對任何人拒絕，只是之前已請葬儀社轉達，在告別式前一天的中午布置靈堂時，才會統一擺放花籃，因此莊瑞雄委員致贈的花籃，也會請花店當天再送過來，「沒有針對特定任何人」。
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