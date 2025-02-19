快訊

北斗天后宮天公爐被埋「硃砂骨骸」 化驗結果出爐：是人骨

和平的假象？歷史學家憂慮：美俄聯手出賣烏克蘭

遭週刊爆料小三成群 林青穀喊「詐團勒索」：我不屈服才被亂扯

許智傑控曾在美國置產 柯志恩：2023年已賣掉

中央社／ 高雄19日電

民進黨高市立委許智傑今天指國民黨立委柯志恩曾在美國加州置產。對此，柯志恩表示，2023年已賣掉美國房產，同年在高雄置產，展現深耕高雄決心。

許智傑今天在臉書發文指出，柯志恩曾在美國加州置產，拖了許久才在高雄買房，「是不是捨不得賣掉加州的房產？加州房產是否賣給自己親友呢？」要求柯志恩說明。

許智傑強調，自己不會搬離心愛的高雄，反問「柯志恩可以給高雄人承諾嗎？還是選完又要再搬家呢？」

對此，柯志恩辦公室今天發聲明表示，柯志恩的加州房產，從2016年擔任公職以來，都如實申報，一切合法。2022年競選高雄市長時，也曾遭網軍攻擊，當時已詳細說明。

聲明指出，柯志恩2022年高雄市長選舉雖落敗，但柯志恩決定深耕高雄，在家人支持下，於2023年賣掉美國房產，且於同年在高雄置產，用行動展現深耕決心。

聲明表示，2020年2月至2024年1月，柯志恩沒有公職身分，在此期間進行房產買賣，無須申報。柯志恩2024年2月任不分區立委，也依法如實申報高雄房產資料。反批網軍潑髒水，許智傑跟著造謠。

柯志恩強調，賣掉美國房子，在高雄置產，是她對高雄人真心不變的承諾，希望許智傑勿為自己初選偏離正途，回歸正常問政、為人民爭取福址。

房產 柯志恩 美國

延伸閱讀

罷免黃捷、許智傑「高雄雙罷劫」 今送件3500份連署書

高雄21日停水55小時惹民怨 鳳山、楠梓可提早復水

高雄分屍案震驚各界！柯志恩喊話民進黨政府：唯一死刑才能嚇阻殺人魔

影／陳其邁稱許智傑少吃洋蔥皮膚黑 「林岱樺、柯志恩有在吃」

相關新聞

偽造親密照求償1億 曹興誠再嗆謝寒冰：牢飯吃定了

聯電創辦人、國民黨立委徐巧芯罷免領銜人曹興誠，遭資深媒體人謝寒冰爆料與陸籍女子有婚外情，並曝光多張親密照片，遭曹提告偽造...

柯建銘稱賴總統將挺罷免 王世堅批：犯不著說三道四

大罷免潮來臨，民進黨立院黨團總召柯建銘日前表示，賴清德總統再來會有「大登場」，時間是是兩周後，之後大罷免就會大成功。民進...

莊瑞雄弔唁柯文哲父花籃被退 民眾黨：告別式前才放

民眾黨前主席柯文哲父親前天上午病逝新竹台大醫院，享耆壽94歲，柯家希望低調辦理喪事，民眾黨中央黨部與立法院黨團今天集體到...

連江縣選舉出現疑似記號票 監委申請自動調查

監察委員林郁容、范巽綠今天表示，連江縣在民國111年地方選舉，出現多張疑似以特定方式圈選的選票，在當地俗稱「記號票」，由...

【重磅快評】「今日澤倫斯基，明日賴清德」的真諦

美俄外長魯比歐與拉夫羅夫在沙烏地阿拉伯談了四個小時後，達成了四點原則共識。接著川普就在海湖莊園開了記者會，說雙方「談得非...

沒說選也沒說不選…盧秀燕爭不爭國民黨魁看3個關鍵

國民黨預計8、9月改選黨主席，黨內目前呈現《易經》所謂「潛龍勿用、亢龍有悔」的混沌狀態，看似國民黨主席朱立倫一枝獨秀，周遭卻戰鼓頻傳。外傳三大國民黨前秘書長李四川、廖了以、李乾龍力拱台中市長盧秀燕參選黨主席，初春捲起千堆雪，近盧人士拋出一句，「從沒有說要選、也從來沒說不選」，看似平凡卻暗藏玄機，讓外界霧裡看花。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。