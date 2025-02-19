許智傑控曾在美國置產 柯志恩：2023年已賣掉

民進黨高市立委許智傑今天指國民黨立委柯志恩曾在美國加州置產。對此，柯志恩表示，2023年已賣掉美國房產，同年在高雄置產，展現深耕高雄決心。

許智傑今天在臉書發文指出，柯志恩曾在美國加州置產，拖了許久才在高雄買房，「是不是捨不得賣掉加州的房產？加州房產是否賣給自己親友呢？」要求柯志恩說明。

許智傑強調，自己不會搬離心愛的高雄，反問「柯志恩可以給高雄人承諾嗎？還是選完又要再搬家呢？」

對此，柯志恩辦公室今天發聲明表示，柯志恩的加州房產，從2016年擔任公職以來，都如實申報，一切合法。2022年競選高雄市長時，也曾遭網軍攻擊，當時已詳細說明。

聲明指出，柯志恩2022年高雄市長選舉雖落敗，但柯志恩決定深耕高雄，在家人支持下，於2023年賣掉美國房產，且於同年在高雄置產，用行動展現深耕決心。

聲明表示，2020年2月至2024年1月，柯志恩沒有公職身分，在此期間進行房產買賣，無須申報。柯志恩2024年2月任不分區立委，也依法如實申報高雄房產資料。反批網軍潑髒水，許智傑跟著造謠。

柯志恩強調，賣掉美國房子，在高雄置產，是她對高雄人真心不變的承諾，希望許智傑勿為自己初選偏離正途，回歸正常問政、為人民爭取福址。