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偽造親密照求償1億 曹興誠再嗆謝寒冰：牢飯吃定了
聯電創辦人、國民黨立委徐巧芯罷免領銜人曹興誠，遭資深媒體人謝寒冰爆料與陸籍女子有婚外情，並曝光多張親密照片，遭曹提告偽造影音、破壞名譽的刑事、民事訴訟，並請求賠償1億元。曹今再嗆，「謝寒冰的牢飯是吃定了，到時候肯定會哭哭啼啼地來求饒」。
資深媒體人矢板明夫今在臉書粉專撰文指出，大罷免開始之後，先是新北市某選區的領銜人隱私被起底、飽受攻擊，接著就是曹董。如果這種風氣延續下去，說不定明天就有別的領銜人被爆出吸毒、嫖妓、有私生子等各種難辨真假、但會毀人清譽的傳聞。
矢板明夫認為，有關曹的一系列照片，不難想像應該是來自對岸。按照以往採訪的經驗，中共抹黑別人時的手法，擅長真真假假、虛虛實實。往往最勁爆的一張就是假的。這一次的官司，只要有一張或兩張照片被證明是合成的，應該就可以打贏。有人指出一個細節，曹董周圍的朋友都知道，曹董是從來不吸煙的。
此文一出，曹興誠也親自到該文章下方留言，稱「這兩年對偽造影音相關的刑責加大很多。謝寒冰的牢飯是吃定了，到時候肯定會哭哭啼啼地來求饒」。
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