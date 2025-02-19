游盈隆：一年前的民眾黨比較好 沒有「小藍」問題

民眾黨立委黃國昌當選民眾黨主席，台灣民意基金會董事長游盈隆今天表示，一年前的民眾黨比較好，比較有自己的特色，沒有小藍的稱號問題。如何再找回民眾黨本色，兼具理想性與自主性，是黃國昌的艱鉅任務。

游盈隆在臉書以「黃國昌的難題與挑戰」為題發表評論指出，他在2月17日發表一篇有關「2025台灣人政黨認同與變遷」的研究報告，根據的是去年1月到今年1月共四次的全國性民意調查，引起各方關注和討論。關於民眾黨部分，他有以下幾點觀察和感想。

首先，游盈隆說，從結果面看，民眾黨過去一年政黨支持度流失四成，9個百分點，同時支持者組成及政治取向出現極大轉變，這是民眾黨去年一整年整體表現的民意反應，其中前黨主席柯文哲京華城及政治獻金案風暴更是重中之重。

游盈隆指出，第二，黃國昌2月15日當選黨主席，臨危受命，有中興民眾黨的重責大任。但他可能知道，也可能不知道，民眾黨支持者的組成及政治取向已經不是一年前的民眾黨。一年前的民眾黨比一年後的民眾黨，當然是一年前的民眾黨比較好，比較有自己的特色，沒有小藍的稱號問題。如何再找回民眾黨本色，兼具理想性與自主性，是黃國昌的艱鉅任務。

游盈隆說，第三，過去一年民眾黨在立法院，由黃國昌領導議事攻防，這個關鍵少數，讓民進黨嚐受到連國民黨獨大時期都未曾經歷過的失敗和痛苦，因此對黃國昌恨之入骨，這有道理嗎？他不以為然。對於民眾黨團在立法院的表現，坦白講，如果沒有民眾黨在憲訴法、選罷法和財劃法的堅持修法立場，現在的憲訴法、選罷法和財劃法會更糟。全程關注那三法修法過程的人都知道，這一方面應給民眾黨適度的肯定才對。

第四，游盈隆說，關於柯案的問題，未來台北地方法院審理結果為何？柯文哲會被判以何種罪刑?事關重大。不乏有資深法界人士對柯文哲圖利京華城案能否成立存疑，如果最終地院在京華城案做出不同於檢方的認定，對柯文哲的傷害將大為減輕，民眾黨也將如釋重負。黃國昌身負平反柯案的重責大任，對黃來講是另一個重大挑戰。

游盈隆說，第五，民眾黨支持者已非一年前的樣子，但民眾黨領導階層還是同一批人，這同一批人會因政治情勢變化而放棄一向的理念與價值堅持嗎?我覺得應該不至於。未來，民眾黨和國民黨的競合本身即充滿變數，民眾黨現形象受損，黨的實力和自由度已不如過去，而國民黨也不是吃素的，會不會趁民眾黨勢弱，想辦法吃掉民眾黨?也不是完全不可能。2026藍白將怎麼合作？會怎麼合作？目前沒定論，但國民黨會更強勢是肯定的。這是黃國昌的另一個挑戰。

最後一點，游盈隆表示，黃國昌現在和民進黨幾乎是不共戴天，這是一個悲劇，是非曲直，只有當事人明白。民進黨用全黨之力對黃國昌冷嘲熱諷、趕盡殺絕，稱不上英雄好漢，結果呢？不但沒有消滅黃國昌，反而將他逼上梁山，「為淵驅魚，莫此為甚，夫復何言」。