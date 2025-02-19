劉彥澧打德州撲克請辭獲准 徐巧芯：藍綠態度不一樣

國民黨立委徐巧芯的先生劉彥澧被爆上班時間，請假打德州撲克比賽，昨晚向台中市長盧秀燕請辭中府研考會主委獲准。徐巧芯今日酸，國民黨跟民進黨態度很不一樣，民進黨有些人外遇，官運仍亨通，沒有道歉也沒請辭下台的問題。

針對劉彥澧上班時間打德州撲克比賽一事，民進黨立委林楚茵批徐巧芯是不負責任的政治人物。林說，不要說責任政治，要負責任就請辭，不然後面會有大罷免。

徐巧芯說，「我不是林楚茵，我不會用『林楚茵標準』，檢視自己或先生，她有什麼指教就用同樣的指教來指教自己就可以，我沒有必要遵循其他人的標準。台中市政府已有回應，以台中市政府作為標準，我會做好立委工作。」

徐巧芯表示，她的先生長期在台中工作，她一個人在台北，也想過很多次，她一個人在台北有時有點危險，之前發生跟騷或不安全事件，罷免期間也接到些威脅，她的先生也滿憂心，這次他是用最高道德標準檢視自己，沒有違法不代表沒有錯，用最高標準檢視自己，才能凸顯跟民進黨不一樣的地方。

徐巧芯提到，她跟先生分隔兩地已經一年多了，這次他用最高標準替自己的作為負責，外界觀感如果覺得不宜，確實需要好好反省，這是她的態度，跟罷免無關。他作為政務官要為自己負責，所有政務官都應該為自己負責。

徐巧芯也酸，國民黨跟民進黨態度很不一樣，民進黨有些人有外遇有小三，官運持續亨通，沒有道歉也沒請辭下台的問題。但到了國民黨，請辭也不對，不請辭也有話要講，不管別人怎麼講，就做問心無愧的事情，這樣就是最好的事了。

徐巧芯提到，過程中也有跟先生保持聯絡，她個人支持先生請辭，雖然合法合規有請假，但社會觀感覺得不好的話，作為公眾人物，尤其不是民代，而是政務官，更要對人民負責，負責任的態度應該要有，她不會護短，支持請辭。