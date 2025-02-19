韓國瑜接見日本華僑訪團 打趣談立院衝突

立法院長韓國瑜今天接見日本橫濱、靜岡華僑各界回國致敬團時說，台日往來密切，華僑以身為台灣一份子為榮；橫濱華僑總會長許耀庚說，會擔任民間大使，為中華民國台灣奮鬥。

韓國瑜上午在民進黨立委林月琴、國民黨立委徐巧芯、民眾黨立委陳昭姿等人陪同下，接見日本「橫濱、靜岡華僑各界回國致敬團 」團長橫濱華僑總會長許耀庚一行。

韓國瑜致詞時表示，上次接待日本東京的華僑，他們第一件事是拜託立法院不要再打架，「弄得我們很尷尬」；他說，立委對外都笑咪咪、對內爭吵不斷，請大家放心。

韓國瑜說，台僑在國外奮鬥幾十年，很擔心娘家能不能越過越好，如果娘家經濟好、治安好，心是踏實的；如果發現家鄉什麼都不好，心會慌亂、怨懟。

韓國瑜指出，台灣人每年到日本旅遊約550萬人次以上，密切來往非常重要。

林月琴表示，僑務工作是外交延伸，民間如果努力搭起兩邊橋梁，可以更穩固台日深厚情誼，未來勢必有更多不同層次互動。陳昭姿說，台日是命運共同體，珍惜這樣長久的情誼，未來要更多合作，共同維護亞洲和平，做永遠的兄弟之邦。

徐巧芯說，台灣人到日本落地生根，創造的是台日雙方更好的連結，讓中華民國血統、文化、歷史傳播到日本等更多地方。

許耀庚表示，橫濱華僑總會不分黨派，支持自由民主的中華民國台灣，這點是絕對的，且會傳承下去。