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欣欣百貨宣布李文英接任董座 高嘉瑜確定出局

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
欣欣大眾百貨召開董事會改選新任董事長，確定由柯市府副秘書長李文英獲選擔任董事長。圖／聯合報系資料照
欣欣大眾百貨召開董事會改選新任董事長，確定由柯市府副秘書長李文英獲選擔任董事長。圖／聯合報系資料照

退輔會所屬的欣欣大眾百貨，今天召開董事會改選新任董事長，欣欣公司稍早發布重大訊息，確定由柯市府副秘書長李文英獲選擔任董事長，先前傳出高層屬意的前立委高嘉瑜確定落馬。

欣欣大眾百貨原任董事長尤志煌自2021年2月接任董座職務至今，任期將於本月屆滿，先前傳出各方人馬爭取，不過也傳出高層屬意由高嘉瑜接任董座。當時退輔會回應強調，將依行政程序辦理遴選，經審查符合資格條件的人選，由產官學界組成的「投資事業人事審議小組」，秉持開放態度，為公股舉才，公正遴選。

欣欣百貨預計今天召開董事會改選董事長，中午已發布重大訊息，確認由董事會推舉李文英接任董事長，獲得全體董事一致通過。

李文英是前台大醫院牙科主治醫師。民進黨籍，曾任第9、10屆臺北市議員，於2010年挑戰連任第11屆落選。2014年12月起擔任民眾黨前主席柯文哲第一任台北市長任內的副秘書長，2018年5月由於民進黨自推人選挑戰連任的柯文哲，李文英辭職回歸綠營。這次獲得遴選出任欣欣百貨董事長，被視為賴政府積極安插人事，已經進入退輔會系統各項事業。

欣欣大眾百貨位於北市林森北路，成立於1972年，是全台現存最老牌的百貨公司，擁有商場、電影院等設施，目前由退輔會投資49%、民股持股51%。

李文 退輔會

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