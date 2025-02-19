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哈利法克斯國際安全論壇明起登場 首度移師台北

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導

哈利法克斯國際安全論壇（HFX）明後兩天將在台北舉辦「台北論壇：連結民主與安全」，這是HFX論壇首度移師台北舉行；美國總統川普上台後在外交和內政動作頻頻，論壇會議主題緊扣民主，預計討論將不脫川普新政。

前總統蔡英文去年底出席在加拿大舉行的HFX，並發表演說。

主辦單位日前表示，HFX台北論壇在川普再度就任美國總統一個月後召開，並紀念俄羅斯對烏克蘭發動不人道且具犯罪性的全面侵略三周年。

HFX主席范普拉格（Peter Van Praagh）表示，盡管眼前的安全挑戰大得無法由任何單一國家解決，但當全球民主國家攜手合作時，沒有任何挑戰是無法應對的 ；「現在，我們必須團結起來，展現民主不朽的力量，這對全球安全至關重要。」

根據總部公布的議程，將有5場公開的全體會議，包含「民主=機會」、「民主=韌性」、「民主=正義」、「民主=夥伴」、「民主=安全」；此外，非正式會議主題包含「亞洲價值：自由開放的印太區域」、「北約進駐亞洲？還是亞洲版北約？」和「拋開金磚國家：聚焦CRINKs」等。

主辦單位並未公布與會者名單，而這次論壇的贊助人、聯電創辦人曹興誠個人也在活動開始前，加入大罷免活動擔任領銜人，並被名嘴爆料桃色風波等，曾興誠是否現身也備受關注。

北約 川普 美國

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