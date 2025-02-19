轟曹興誠、黑熊學院遭紅色滲透 藍：大罷免搞爛台灣民主

聯電創辦人曹興誠遭爆與中國大陸女子婚外情，曹興誠要提告求償。國民黨今舉行記者會猛攻，曹興誠與黑熊學院與中共關係連環爆，親綠高層正在被中共滲透，更可能是要藉由發起大罷免搞爛台灣民主，希望國安單位審慎處理。

台北市議員柳采葳表示，曹興誠被爆出疑似與大陸女子有婚外情，再次展現民進黨「嘴上抗中、身體親中」的本色。綠營出來幫曹興誠洗地，說曹是一般老百姓，但曹興誠當過總統府國策顧問、聯電榮譽董事長，目前是總統府成立的「全社會防衛韌性委員會顧問」，也是罷免立委徐巧芯的領銜人。

柳采葳表示，曹興誠大力支持民進黨立委沈伯洋帶領的黑熊學院，被抓出合作廠商「汯泰戰術工業」負責人張勝豪涉共諜案，曹興誠則爆出與陸女婚外情，日前又說對黑熊和他的攻擊如同測試劑，代表賣台、叛國、投共，看到曹興誠的親密合影，令人懷疑到底是誰賣台、誰投共？此外，曹興誠號稱要捐出30億元，到底捐哪去了？也該對外說清楚。

國民黨發言人楊智伃指出，曹興誠以往諸多荒謬言論，意識形態左右橫跳：2009年曹興誠曾反對馬英九拒統、維持現狀的主張；曹興誠2011年說不必排斥統一，呼籲進行統一公投；2018年又說，大陸也可以來參加台灣總統的選舉，再次把統一的概念偷渡到民主制度中，想藉此破壞民主，大搞獨裁與統一，與現在民進黨搞的大罷免一樣，難怪綠共跟紅共一家親。

桃園市議員凌濤質疑，網傳曹興誠的女主角大陸女子單中華，是廣東賢諾文化發展股份有限公司董事長，公司主營項目是古董買賣，而且在公眾號上面有多達6篇曹興誠的個人專訪，曹興誠接受甜蜜的專訪，如果是假冒的，曹就應該提告。

此外，凌濤指出，曹興誠在專訪中痛駡川普粗鄙野蠻，也曾建議政府省下軍備採購的錢，轉增加投資文物保護展示和宣傳，白話文就是「省下軍購預算來跟我的女性友人買古董」，難道這就是曹興誠希望的使命？若讓曹興誠繼續擔任韌性委員會顧問，恐會釀成國安危機，呼籲賴總統盡速讓曹興誠解職。

凌濤說，他具名向調查局檢舉曹興誠涉入「反滲透法」，調查局說依規定辦理；鑑於前立委羅致政案迄今調查局還不公布結果，他要加碼向國安局檢舉曹興誠違反反滲透法及公職人員選罷法，希望國安局不要如同調查局一般，以依規定辦理來糊弄台灣人民。