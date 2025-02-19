爆索資獲標案 陳重文3點聲明喊冤與它沒關係

國民黨北市議員陳重文捲市府標案爭議，他今受訪發表3點聲明，強調與立展農業科技股份有限公司沒有關係，沒有任何掛名，而索資是民意代表的職權，跟標案沒有相關聯性，也反問索資就會得標，那每個議員都索資就好了、就都得標了。

陳重文表示，第一，他去年10月1日交保後，立展新團隊10月1日就進駐，所有的決策、經營方向，他都沒有參與。至於立展怎麼知道、怎麼拿到內湖的標案，昨天他也有去問立展經營團隊，該標案型態是勞務委外標案，撿拾廚餘中的垃圾，是沒有人要做的勞務委外標案。

陳重文說，第二，113年立展已經得標，做到今年12月。因為這是很辛苦且很臭的工作，所以沒有人去投標，只有立展一家，依照他們採購法去投標、得標，並非他用索資讓立展得標。他指出，索資是民意代表的職權，這是他問政使用，勞務委外是勞務工作，跟他索資數量也完全沒有關係，跟這個標案沒有相關聯性。

陳重文最後澄清，媒體指涉他在這次檢方扣的所有搜索物品，只有要回立展的東西，是錯誤訊息；他被搜索包含辦公室、立展、服務處、住家等很多地方，都是用他的名義，因此要用他的名義才能去要回被扣押的證物，所以是全部要回，並不是只有要回立展部分。他說，他也認真的配合司法調查，希望司法能夠還我清白。

被指過去透過索資讓立展拿到多個市府標案，陳重文說，「捕風捉影真的會讓人家一頭霧水，也會害死民意代表。」索資就會得標，那每個議員都索資就好了、就都得標了。

陳重文說，索資監督市府是議員的權利，他索資的這些資料都與得到的標案沒有相關。索資目的是在質詢時，能夠確認資料是從單位而來、確實資料的真實性，並沒有所謂秘密或不可告人，這些索資都是公開資料，不會有索資就得標的問題。

是否施壓公務員？陳重文說，「我們根本沒有跟公務員接觸」，不起訴資料可以證明。他不知道所謂施壓公務人員是從何而來。

至於選舉一事，陳重文說，現在罷免事情一直發生，他從10月1日交保後，就很認真地做所有地方服務、很認真問政，彌補他7個月被收押期間對選民的虧欠。他目前還是依地方選民服務、市政建設為最大方向，離選舉還有很長的時間，目前還沒有考慮選舉事情。