陳重文索資幫助公司得標案？ 蔣萬安：送政風調查

國民黨北市議員陳重文遭指涉向局處索資、協助立展農業科技公司取得市府標案。台北市長蔣萬安今天受訪表示，市府會送政風調查來釐清事實，希望毋枉毋縱。

據傳，陳重文被指涉協助成立的「立展農業科技股份有限公司」，去向局處索取廚餘量等資料，再投標市府去年12月招標「114年度廚餘前處理設施操作維護」，得到標案。

對此，陳重文受訪表示，去年10月1日交保後，立展新團隊10月1日就進駐，所有的決策、經營方向，他都沒有參與，強調該標案型態是勞務委外標案，撿拾廚餘中的垃圾，是沒有人要做的勞務委外標案，立展在民國113年已經得標，做到今年12月。

陳重文指出，索資是民意代表的職權，這是他問政使用，勞務委外是勞務工作，跟他索資數量也完全沒有關係。

蔣萬安今天出席「我的減碳存摺」記者會時受訪，強調該案「會送政風調查來釐清事實，希望毋枉毋縱。」