馬文君：賴政府急拿國防預算對川普表態 恐侷限談判空間

傳潛艦國造預算可能改為「特別預算」，國民黨立委馬文君今日質疑，迫不及待表態，恐壓縮我方談判空間。

上周，賴清德總統宣示將以編列特別預算方式，將國防預算占我國國內生產毛額（GDP）比率提高至3%以上。據匿名國安人士稱，賴政府可能將已編列在國防預算的潛艦國造、岸置魚叉飛彈系統等重大軍事投資案改成特別預算，或將台美重大軍售案包裹編成特別預算。

美國總統川普曾拋出，希望我方國防經費占GDP的5%以上。故賴政府是否為滿足川普期待，透過匿名國安人士對外釋放消息，為外界關注。

馬文君說，川普目前談的是晶片，並未談及國防經費，我方要什麼，而美方可以給什麼，目前都不知道。

馬文君提醒，川普政府和拜登政府政策也不同，迫不及待的表態，會侷限我方談判空間。另外，為什麼要將潛艦國造移到特別預算？目的是什麼？都應先對全民說明清楚。