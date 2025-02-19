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徐巧芯老公劉彥澧深夜請辭 盧秀燕：尊重請辭

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市政府研考會主委劉彥澧遭爆上班時間打德撲，劉昨天深夜請辭獲准。本報資料照
台中市政府研考會主委劉彥澧遭爆上班時間打德撲，劉昨天深夜請辭獲准。本報資料照

國民黨台北市立法委員徐巧芯的丈夫、台中市研考會前主委劉彥澧，日前遭爆上班時打德州撲克，劉雖澄清是利用特休假，德撲也是合法競技運動，昨深夜仍請辭獲准。台中市長盧秀燕今表示，市府一向高標準自我要求，尊重劉的請辭。

名嘴溫朗東前天晚間爆料劉彥澧上班時間打德撲，要徐巧芯「管好自己老公」，徐則回應打德撲無違法，但公務員出入相關場所觀感不佳，的確應該檢討，絕不護短。

劉彥澧昨日上午表示，德撲是合法競技運動，自己也是利用例假日或每年14天的特休假參賽，會深自檢討公務員身分是否適合，未來可能不再參賽。晚上10時許，劉為了不讓市府團隊受到影響，請辭獲准。

盧秀燕今上午受訪說，市府團隊一向以高標準自我要求，對於這樣的事情，劉彥澧非常自責，他昨天口頭及書面都提出辭呈，盧與市府都尊重這個決定。

台中市長盧秀燕表示，市府團隊以高標準自我要求，尊重劉彥澧的請辭。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，市府團隊以高標準自我要求，尊重劉彥澧的請辭。記者陳敬丰／攝影

團隊 特休

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