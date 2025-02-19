【重磅快評】新加坡六度發購物金 台灣還在找理由？

新加坡近來宣布將對每戶家庭發放800星元，即約新台幣1萬9千元的「鄰里購物券」，以應對高物價，緩解民生壓力。反觀台灣，在稅收連年超徵下，國民黨提出還稅於民主張，全民普發現金1萬元後，官方用各種理由推拖，對照之下，不禁令民眾既羨慕又感嘆。

財政部公布去（2024）年超徵稅收達5283億元，創下歷史新高，國民黨立法院黨團日前提出「還稅於民2.0」，主張全民普發現金1萬元。結果不出所料，財政部老調重彈，搬出的說詞就是要拿來先還債，再三強調財政紀律；賴總統則說「對社會進行更大的投資」。

前者被立委算出來，2021年到2023年超徵稅收已高達1兆3424億元，但2021到2023年還債金額不過3960億元，其他的到哪裡去？所謂還債之說根本不成立。至於對社會進行更大投資，包括長照3.0，這不就是在政府運用稅收向來在做的事？與還稅於民並不牴觸。

台灣對「還稅於民」不乾不脆，倒是鄰近的新加坡先做了。新加坡總理黃循財日前宣布，今年計劃發放800星元的「鄰里購物券」。這是星國第六次進行此類補助措施，用意在幫助家庭應對高物價，尤其是在食品和居住開支方面的壓力。這一系列的購物券發放始於2021年，隨著物價上漲和經濟壓力，政府逐步增加了補助金額，去年是發放600星元。

不只新加坡，澳門也有類似的措施，以發放現金或消費券以支持居民，特別是在疫情期間。澳門的政策通常是針對全體市民，並透過電子支付系統進行發放，以提高便利性和效率。

在其他國家，如美國和英國也有類似的例子。例如，美國在疫情期間發放多輪刺激支票，以幫助居民度過經濟困難；英國推出消費券計畫，鼓勵民眾在本地商店消費，以促進經濟復甦。這些政策反映出各國政府在面對經濟挑戰時，通過直接財政支持來減輕民生負擔的努力。

回到台灣，政府的稅收是從人民口袋掏出來的，上繳給政府是拿來做事的，民眾對政府部門的浪費自然深惡痛覺。看看美國總統川普請特斯拉執行長馬斯克成立DOGE（政府效率部門）對行政部門大刀闊斧進行改革，在美國獲得民意支持，就是明顯的例子。

台灣稅收連年超徵雖說與財政部的估算失準有關，但也是全民努力的經濟果實。學者估算，稅收成長率8.8％，是經濟成長率的2倍多，顯示稅收不只是超徵，政府更是超拿經濟成長的果實，其中不乏通膨及稅制對人民的剝削。

按理說，超徵稅收應該優先還債，而不是拿來當特別預算、追加預算亂花，若這些都做不到，與其被政府亂花，不如還稅於民，別再找藉口。