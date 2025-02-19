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捲陳重文標案？北市工務局急發聲明：送政風釐清事實

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨北市議員陳重文(圖)遭指疑涉向北市府局處索資、協助立展農業科技股份有限公司取得市府廚餘標案。北市工務局發出聲明表示，工務局依法代辦廚餘發包案，未曾受施壓。本報資料照片
國民黨北市議員陳重文(圖)遭指疑涉向北市府局處索資、協助立展農業科技股份有限公司取得市府廚餘標案。北市工務局發出聲明表示，工務局依法代辦廚餘發包案，未曾受施壓。本報資料照片

國民黨北市議員陳重文遭指疑涉向北市府局處索資、協助立展農業科技股份有限公司取得市府廚餘標案。北市工務局上午發出聲明表示，工務局依法代辦廚餘發包案，但未曾受施壓，備案送政風自清，釐清事實，毋枉毋縱。

工務局表示，有關環保回收廚餘固化渣產製堆肥採購程序均依規定辦理，112至114年環保局的廚餘固化渣產製堆肥標等3個案是依據「台北市政府工務局代辦採購案件作業程序」委託工務局代辦發包，另112年的廚餘標案履約期間，環保局曾辦理變更追加契約582萬元，並依採購法規定辦理決標公告1案。

工務局發包中心指出，代辦各單位發包案件皆按照採購法依法辦理、客觀中立，絕不受任何施壓影響。代辦環保局發包的3標案，其採購方式為經公開評選之標案，該標案依採購法規定成立評選委員會，由委員會評選出優勝廠商，該3次評選委員會組成人數有7至9人，其中外聘專家學者出席人數為4至6人，超過半數，業管之環保局委員出席人數為3人。

工務局表示，因立展農業科技股份有限公司並非工程會公告之停權廠商，依採購法無法限制該廠商投標，另查該公司亦曾有投標但未得標之標案。另外，近3年來工務局未曾接獲議員陳重文針對這些標案來索資，檢調也未曾向工務局索取標案資料，全案後續將送政風釐清事實，毋枉毋縱，若無弊端也要還公務人員清白。

北市府 廚餘 環保局

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