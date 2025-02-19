吳思瑤：以為韓國瑜有高招 協商變二度傷害政院
立法院長韓國瑜昨天針對總預算案再召集朝野黨團協商，但朝野仍無共識。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，原本以為韓國瑜有高招妙計，卻是讓藍白二度傷害行政院，韓國瑜最終宣讀盼行政院不要同意覆議，其實就是整場協商的設定目標。
總預算再協商未果後，韓國瑜表示，總預算已三讀通過，盼行政院尊重立法院的決議，不宜輕易提出覆議；如果行政院不提覆議，各黨團可來討論行政院後續有什麼方案可行，但他也會尊重行政院做出的任何決定。
吳思瑤指出，在韓國瑜高調表明，將主持朝野協商補救預算後，她原本期待得來不易的朝野協商，可以化解總預算爭議；但藍白犯後毫無悔意，完全不認為惡刪惡凍總預算有錯，反而聯手檢討行政院，對受害者施以二度傷害，韓國瑜也沒能實質影響藍白兩黨，反而坐視放任藍白再次凌遲行政院。
吳思瑤說，國民黨團總召傅崐萁不給韓國瑜面子，索性出國缺席重要的協商；國民黨團書記長王鴻薇還拿出錯誤數字；民眾黨團總召黃國昌更指責主計總處沒有協助立院計算審查結果，要求行政院被賣了還幫忙數鈔票，簡直得了便宜還賣乖；國民黨立委陳玉珍惡意消費民進黨立院黨團總召柯建銘的病情，毫無人性。
吳思瑤表示，對於總預算的核心問題「到底立院計算後的實質刪減、凍結數是多少？」立院昨天連說明審查結果都沒有，韓國瑜自顧自宣讀他預擬的建議，要行政院不要提覆議，這樣的立院有尊重民意嗎？覆議是行政院的憲法權利，立院才應尊重，而不是限制。若在野不想要善解惡因，勢必持續助長惡果。
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