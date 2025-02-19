快訊

全球Gmail用戶注意！官方曝紅色警戒「AI詐騙激增」忽略這些事1秒遭駭

家人慘遭連環騙1500萬「律師是詐團臥底」 桃副市長王明鉅：看新聞才知道

LINE免費貼圖5款！WBCQ中華隊啦啦隊可愛爆擊 諧音哏鴨鴨日常必備

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲探視後柯爸離世遭四叉貓酸 周榆修：垃圾言論

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發日前病逝，民眾黨秘書長周榆修到新竹拈香後受訪。記者季相儒／攝影
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發日前病逝，民眾黨秘書長周榆修到新竹拈香後受訪。記者季相儒／攝影

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，但柯文哲因涉京華城等案被收押至今，最終仍無法見上父親最後一面，對此，網紅「四叉貓」（本名劉宇）事後在社群平台上發文開酸「幸好柯文哲還有媽媽，下次可以用這個理由再出來一次」；民眾黨秘書長周榆修回應，這種垃圾言論，這種回話方法，還值得我們評論嗎？立委張啟楷也說，不予回應冷血評論。

今天早上8點多，民眾黨許立委陳昭姿、張啟楷、林國成、黃珊珊、吳春城與民眾黨秘書長周榆修、民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨發言人吳怡萱等人陸續抵達替柯爸捻香。停職中的新竹市長高虹安則於上午10點09分到場捻香，全程一言不發，約待了近半小時離開。

張啟楷說，民眾黨是一個溫馨溫暖大家庭，柯家是大家很親近的家人，今天黨部黨團黨公職都來悼念上香，後續的治喪事宜會全力幫忙，不過都要充分尊重家屬意願，包括3月10日柯爸的告別式也是柯家人一起做的決定，柯文哲直到昨天才知悉柯爸離世，現在一定很悲傷，很衝擊。

張啟楷表示，柯爸是柯文哲最大的靠山，柯爸在家很有威嚴，但也是慈父，柯爸曾講一個故事，柯文哲小時候看見同學在吃麵包，當時家裡收入不多，小孩子卻多，柯文哲卻不是找柯媽，反是找柯爸要錢，雖然家裡不富裕，柯爸還是讓柯文哲每天都吃到麵包，最後是柯媽發現制止，從這就可發現柯爸雖有威嚴，卻是多麼疼愛自己的小孩。

如今，柯文哲仍在收押，黨部黨公職會依法提出申請，現在最重要的事情就是讓柯文哲奔喪，盡可能在告別式那天送柯爸最後一程。

柯承發於17日上午8點40分病逝新竹台大分院，享耆壽94歲。柯文哲曾於16日凌晨前往新竹台大分院，在病榻前見昏迷中的父親最後一面。網紅「四叉貓」（本名劉宇）事後竟在Threads發文：「幸好柯文哲還有媽媽，下次可以用這個理由再出來一次。」結果遭網友罵爆而刪文。

停職中的新竹市長高虹安則於上午10點09分到場捻香，全程一言不發，約待了近半小時離開。記者黃羿馨／攝影
停職中的新竹市長高虹安則於上午10點09分到場捻香，全程一言不發，約待了近半小時離開。記者黃羿馨／攝影

張啟楷 柯文哲 民眾黨

延伸閱讀

影／黃珊珊憶柯文哲父親：對後輩很溫暖

難忘柯爸 黃珊珊：老人家會保佑柯文哲還清白

柯文哲兒子未神隱海外 陳智菡澄清：這段期間多次探望柯爸

柯文哲今才知父親死訊 盼3月10日告別式能到場盡最後孝道

相關新聞

爆索資得標案風波 陳重文3點聲明喊冤與它沒關係

國民黨北市議員陳重文捲市府標案爭議，他今受訪發表3點聲明，強調與立展農業科技股份有限公司沒有關係，沒有任何掛名，而索資是...

陳重文索資幫助公司得標案？ 蔣萬安：送政風調查

國民黨北市議員陳重文遭指涉向局處索資、協助立展農業科技公司取得市府標案。台北市長蔣萬安今天受訪表示，市府會送政風調查來釐...

陳重文又爆弊案? 涉出手索資、拿標案「故技重施」

國民黨籍北市議員陳重文涉台智光案，去年12月一審判8年6月徒刑，褫奪公權6年。如今傳出他涉向局處索資，協助成立的「立展農...

不是高嘉瑜 欣欣百貨發重訊 李文英接新董座

退輔會所屬的欣欣大眾百貨，今天將召開董事會改選新任董事長，傳出預計將由柯市府副秘書長李文英獲選擔任董事長，先前傳出高層屬...

徐巧芯老公劉彥澧深夜請辭 盧秀燕：尊重請辭

國民黨台北市立法委員徐巧芯的丈夫、台中市研考會前主委劉彥澧，日前遭爆上班時打德州撲克，劉雖澄清是利用特休假，德撲也是合法...

吳思瑤：以為韓國瑜有高招 協商變二度傷害政院

立法院長韓國瑜昨天針對總預算案再召集朝野黨團協商，但朝野仍無共識。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，原本以為韓國瑜有高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。