柯文哲探視後柯爸離世遭四叉貓酸 周榆修：垃圾言論

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，但柯文哲因涉京華城等案被收押至今，最終仍無法見上父親最後一面，對此，網紅「四叉貓」（本名劉宇）事後在社群平台上發文開酸「幸好柯文哲還有媽媽，下次可以用這個理由再出來一次」；民眾黨秘書長周榆修回應，這種垃圾言論，這種回話方法，還值得我們評論嗎？立委張啟楷也說，不予回應冷血評論。

今天早上8點多，民眾黨許立委陳昭姿、張啟楷、林國成、黃珊珊、吳春城與民眾黨秘書長周榆修、民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨發言人吳怡萱等人陸續抵達替柯爸捻香。停職中的新竹市長高虹安則於上午10點09分到場捻香，全程一言不發，約待了近半小時離開。

張啟楷說，民眾黨是一個溫馨溫暖大家庭，柯家是大家很親近的家人，今天黨部黨團黨公職都來悼念上香，後續的治喪事宜會全力幫忙，不過都要充分尊重家屬意願，包括3月10日柯爸的告別式也是柯家人一起做的決定，柯文哲直到昨天才知悉柯爸離世，現在一定很悲傷，很衝擊。

張啟楷表示，柯爸是柯文哲最大的靠山，柯爸在家很有威嚴，但也是慈父，柯爸曾講一個故事，柯文哲小時候看見同學在吃麵包，當時家裡收入不多，小孩子卻多，柯文哲卻不是找柯媽，反是找柯爸要錢，雖然家裡不富裕，柯爸還是讓柯文哲每天都吃到麵包，最後是柯媽發現制止，從這就可發現柯爸雖有威嚴，卻是多麼疼愛自己的小孩。

如今，柯文哲仍在收押，黨部黨公職會依法提出申請，現在最重要的事情就是讓柯文哲奔喪，盡可能在告別式那天送柯爸最後一程。

柯承發於17日上午8點40分病逝新竹台大分院，享耆壽94歲。柯文哲曾於16日凌晨前往新竹台大分院，在病榻前見昏迷中的父親最後一面。網紅「四叉貓」（本名劉宇）事後竟在Threads發文：「幸好柯文哲還有媽媽，下次可以用這個理由再出來一次。」結果遭網友罵爆而刪文。