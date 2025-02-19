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向黨要3400萬釀黃珊珊心結？林國成：夠了不要再抹黑

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，民眾黨中央黨部與立法院黨團今天集體到新竹靈堂拈香，林國成受訪。記者季相儒／攝影
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，民眾黨中央黨部與立法院黨團今天集體到新竹靈堂拈香，林國成受訪。記者季相儒／攝影

民眾黨前主席柯文哲深陷京華城案，周刊指出，隨著柯文哲遭還原的手機通聯及對話爆出，也逐漸浮現黨內茶壺風暴，其中，立委林國成2023年曾向柯文哲提出一項3400萬元資金需求的計畫，疑踩到黃珊珊的底線，也讓柯擔心兩人存有心結；林國成今受訪痛批：「夠了！不要再抺黑，以為這樣就可以破壞民眾黨團結，你（指周刊）不會得逞。

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，民眾黨中央黨部與立法院黨團今天集體到新竹拈香，林國成受訪時指出，照他的個性今天本來要罵人，但今天是來弔念柯爸的，說實在的，這就是周刊用抹黑的方式在捕風捉影，但民眾黨所有的黨公職都非常堅強。

林國成說，周刊的標題好像似乎在影射他要拿3400萬元，然後黃珊珊不同意，導致柯文哲去安慰，這根本是在寫劇本，周刊的新聞根本不值得去回應什麼，完全是某黑與背離事實，也是見縫插針，禍患台灣民眾黨所有人的團結性。

黃珊珊指出，周刊的一些對話截圖是假的，頭像不對，也沒時間或顯示已讀未讀，民眾黨都很團結，見縫扎針大可不必。

京華城案 台灣民眾黨 林國成 柯文哲 黃珊珊

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