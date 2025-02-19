陳重文又爆弊案? 涉出手索資、拿標案「故技重施」

國民黨籍北市議員陳重文涉台智光案，去年12月一審判8年6月徒刑，褫奪公權6年。如今傳出他涉向局處索資，協助成立的「立展農業科技股份有限公司」取得標案，陳重文今喊冤，立展經營團隊早就換人不是他，也提及議員本來就會索資，難道索資就會拿到標案？

對於被指涉索資取得標案，陳重文回應去年10月交保前，早就沒有錢可以付立展的薪水，自己收押期間就沒有再負責，立展早就換經營團隊不是他，11月還有一位新任的總經理。

陳重文說，檢調是全部搜索，且是用他的名義被搜索，他不是只有要回立展的資料，而是全部資料都要回。

被指涉向局處索取廚餘量等資料，再投標市府多起標案。陳重文說，「議員本來就會索資，難道索資就會拿到標案？」也強調該標案是他在收押時，業者就在做，12月底結案後，1月時因沒人投標，只有該公司自己投標才得標，並沒有競標過程。

另外，士林、北投區地方傳出他擬推妻子白惠萍參選下屆市議員。陳重文澄清，他當了10幾年議員，都是他和太太兩個人一起跑行程，「自從10月1日交保後，就是盡心盡力在為選民服務，當一天和尚、敲一天鐘，目前沒有考慮選舉問題。」