吳志中接受法媒專訪 強調我捍衛民主強化自我戰略決心

外交部政務次長吳志中日前接受法國「挑戰週刊」（Challenges）專訪，並以「川普、北京與歐洲：台灣如何調整外交策略」為題刊出專訪。吳志中說明，台灣雖與多數國家沒有正式邦交，但積極與各國拓展務實關係，廣結善緣，建立「官式運作」（working official）模式。務實的夥伴關係不一定涉及外交承認，而是基於創新、貿易、技術合作與民主價值等共同利益。

展望台美關係，吳志中表示，美國是台灣在國際社會的主要支持者，其對台軍售、高層交流及經貿合作等都會延續進行。美國將台灣納入更廣泛的策略架構，確保印太地區不受中國野心的威脅。台灣並參與台美供應鏈相關議題的討論，尤其是半導體領域。

吳志中強調，台灣期盼美國在印太地區保持領導地位，以防台海緊張局勢再升級。美國總統川普希望盟友提高國防預算，而台灣已付諸實行。台灣與烏克蘭或以色列不同，台灣向美國採購武器，卻不依賴直接的經費援助。即使台灣國防預算遭立法院凍結，台灣人民強烈捍衛民主制度的決心也不會改變，政府將繼續爭取國人及國會支持，並強化應對中國武力威脅的防衛能力。

針對台海爆發軍事衝突的可能性，吳志中表示，我國嚴肅面對中國的多元威脅戰略，包括軍事、外交、經濟與媒體等面向，也正為任何可能發生的狀況做好準備，尤其聚焦於提升威懾與韌性。吳次長強調，中國入侵台灣的代價極為高昂，台海衝突將影響全球，包括經濟在內。

面對北京的威脅，吳志中說明我國因應之道，是運用使中國認為侵台時機「不是今天」的政策（Not Today Policy）；其三大支柱為加強國防、強化盟友合作及確保國際支持。台灣的軍事開支在過去8年內增加80％，同時延長服役年限至1年，這些都顯示台灣承擔自我防衛責任的決心。民主國家加強對台灣的支持也至關重要，近年來世界主要國家已例行派遣軍艦穿越台灣海峽以表達支持，理念相近國家也加強支持台灣實質參與國際組織。

展望台歐盟關係，吳志中強調，歐盟已意識到經濟依賴中國所造成的風險，因此對中國採取更強硬的立場，並更明顯地支持台灣。儘管面臨中國壓力，立陶宛、捷克、斯洛伐克等國家仍公開加強與台灣的關係。半導體產業是台灣的戰略資產，台灣生產全球60%以上的半導體產品，以及近90%最先進晶片；當歐洲正尋求確保其半導體供應鏈，台灣也準備在歐洲加大投資，並與德國、捷克、立陶宛、法國對話，將台灣的技術融入歐洲生態系統，也同時強化台歐的共同安全。台法在半導體、人工智慧及能源轉型等領域，正積極強化交流合作。