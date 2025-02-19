柯爸病逝...民眾黨集體拈香 黃珊珊：希望保佑柯文哲

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，民眾黨中央黨部與立法院黨團今天集體到新竹靈堂拈香，新任黨主席黃國昌因父喪未滿百日未到場，立委黃珊珊受訪時哽咽指出，柯爸對大家就像對自己的孩子般親切，永遠都笑瞇瞇的，但前主席柯文哲去年每天都到台大醫院去探望柯爸，心情都很沉重，希望柯爸一路好走，並保佑柯文哲度過目前艱難時刻。

黃珊珊指出，柯爸一直是民眾黨的公職，她記得第一次見到柯爸，那時候她剛進台北市政府，柯爸告訴她，謝謝她幫忙柯文哲，那天讓她非常感動，也感受到柯爸對後輩的溫暖，每一次看到柯爸，對方都面帶微笑，永遠都笑瞇瞇的。

黃珊珊說，前主席柯文哲去年每天都到台大醫院去探望柯爸，心情都很沉重，當時柯爸病情還算穩定，後半年卻幾乎沒辦法看到自己的孩子，這種痛為人子女沒人可接受。

至於柯媽媽的近況，黃珊珊說，柯媽媽本身就很堅強，但一定會掉眼淚。她也跟柯媽媽說要保重身體，現在最重要就是身體，民眾黨與支持者都會站在柯家身邊，至於柯文哲何時可到場捻香，一切都會按照法院相關規定申請。

今天早上8點多，民眾黨許立委陳昭姿、張啟楷、林國成、黃珊珊、吳春城與民眾黨秘書長周榆修、民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨發言人吳怡萱等人陸續抵達向柯爸捻香。