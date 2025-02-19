快訊

不是高嘉瑜！欣欣百貨發重訊 李文英接新董座

獨／誰搞破壞？高雄大同醫院醫用氣體管線標示被抹除 危病患安全

王大陸砸百萬逃兵！富二代家世被挖 王爸發聲：很失望

柯爸病逝...民眾黨集體拈香 黃珊珊：希望保佑柯文哲

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，民眾黨中央黨部與立法院黨團今天集體到新竹拈香，新任黨主席黃國昌因父喪未滿百日未到場。記者黃羿馨／攝影
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，民眾黨中央黨部與立法院黨團今天集體到新竹拈香，新任黨主席黃國昌因父喪未滿百日未到場。記者黃羿馨／攝影

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，民眾黨中央黨部與立法院黨團今天集體到新竹靈堂拈香，新任黨主席黃國昌因父喪未滿百日未到場，立委黃珊珊受訪時哽咽指出，柯爸對大家就像對自己的孩子般親切，永遠都笑瞇瞇的，但前主席柯文哲去年每天都到台大醫院去探望柯爸，心情都很沉重，希望柯爸一路好走，並保佑柯文哲度過目前艱難時刻。

黃珊珊指出，柯爸一直是民眾黨的公職，她記得第一次見到柯爸，那時候她剛進台北市政府，柯爸告訴她，謝謝她幫忙柯文哲，那天讓她非常感動，也感受到柯爸對後輩的溫暖，每一次看到柯爸，對方都面帶微笑，永遠都笑瞇瞇的。

黃珊珊說，前主席柯文哲去年每天都到台大醫院去探望柯爸，心情都很沉重，當時柯爸病情還算穩定，後半年卻幾乎沒辦法看到自己的孩子，這種痛為人子女沒人可接受。

至於柯媽媽的近況，黃珊珊說，柯媽媽本身就很堅強，但一定會掉眼淚。她也跟柯媽媽說要保重身體，現在最重要就是身體，民眾黨與支持者都會站在柯家身邊，至於柯文哲何時可到場捻香，一切都會按照法院相關規定申請。

今天早上8點多，民眾黨許立委陳昭姿、張啟楷、林國成、黃珊珊、吳春城與民眾黨秘書長周榆修、民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨發言人吳怡萱等人陸續抵達向柯爸捻香。

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，民眾黨中央黨部與立法院黨團今天集體到新竹拈香。記者黃羿馨／攝影
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，民眾黨中央黨部與立法院黨團今天集體到新竹拈香。記者黃羿馨／攝影

柯文哲 民眾黨 黃珊珊

延伸閱讀

難忘柯爸 黃珊珊：老人家會保佑柯文哲還清白

游淑慧暗指黃珊珊是秦檜 陳宥丞護主反擊：郝龍斌不就成汪精衛

國昌收不回來？ 黃珊珊否認埋怨黃國昌：不需要瞎掰

黃珊珊怨黃國昌收不回來？ 游淑慧：狠起來自己人臉都搧

相關新聞

不是高嘉瑜 欣欣百貨發重訊 李文英接新董座

退輔會所屬的欣欣大眾百貨，今天將召開董事會改選新任董事長，傳出預計將由柯市府副秘書長李文英獲選擔任董事長，先前傳出高層屬...

國民黨要求鑑定曹興誠不雅照真偽 調查局：依規定辦理

聯電前董事長曹興誠被爆出多張親密不雅照片，他表示照片為AI合成，會對散播者提告求償。國民黨國政基金會副執行長凌濤表示，由...

柯爸病逝...民眾黨集體拈香 黃珊珊：希望保佑柯文哲

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，民眾黨中央黨部與立法院黨團今天集體到新竹靈堂拈香，新任黨主席黃國昌因父喪未滿百日未到場，立...

美國務院：依法挺台灣自衛 通知國會前不評論軍售

台灣據外媒報導正考慮向美國採購岸防巡弋飛彈（CDCM）以及高機動性多管火箭系統（HIMARS）的火箭，美國國務院今天對此...

老公劉彥澧請辭 徐巧芯全綠貼文嗆蟾蜍：這才是責任政治

台北市立法委員徐巧芯丈夫、台中市研考會主委劉彥澧「請假打德州撲克」一事一整天熱議，劉稍早已請辭獲准。徐在臉書也以全綠背景...

遭指向局處索資、拿標案「故技重施」 陳重文喊冤

國民黨籍北市議員陳重文涉台智光案，去年12月一審判8年6月徒刑，褫奪公權6年。如今傳出他涉向局處索資，協助成立的「立展農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。