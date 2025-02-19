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難忘柯爸 黃珊珊：老人家會保佑柯文哲還清白

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝享耆壽94歲，柯文哲母親何瑞英（中）神情哀痛步出冰存室。記者許正宏／攝影
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝享耆壽94歲，柯文哲母親何瑞英（中）神情哀痛步出冰存室。記者許正宏／攝影

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，民眾黨立委黃珊珊今天表示，柯承發溫暖的微笑她至今仍難忘；黃珊珊說，柯文哲正在遭受前所未有的毀滅性攻擊，為人子女無法病榻旁陪伴盡孝，這份痛豈止錐心刺骨；但她相信，柯承發會保佑柯文哲，還柯文哲公道清白。

黃珊珊上午在臉書發文指出，記得6年前剛擔任台北市副市長，當時在某個餐會第一次見到柯爸柯媽，兩個老人家十分和藹慈祥，柯爸爸沈默寡言，柯媽媽熱情健談，柯承發一見面就說「謝謝妳幫忙柯文哲」，自己則回答「應該的」，對方回以溫暖微笑至今難忘。

黃珊珊說，柯承發去年生病，柯文哲與妻子陳佩琪擔憂不已，其實柯爸一直很健康，90多歲還自己騎腳踏車到處逛，後來病情加重住院，柯文哲最常去的就是台大醫院，為人子女無法病榻旁陪伴盡孝，父親重病身受禁錮，司法程序冗長緩慢，造成人生最大遺憾，這份痛豈止錐心刺骨，相信柯承發會保佑柯文哲度過艱難時刻，還柯文哲公道清白。

黃珊珊也說，目前案件已經進入司法程序，開庭前還有1個多月的準備期，黨檢媒仍然不斷傷害摧毀民眾黨，威權時代檢警調也不敢濫用職權損人名節，柯文哲正在遭受前所未有、空前絕後的毀滅性攻擊，台灣人爭取多年的民主與自由、法治與人權，如今因為黨派顏色不同，所有程序正義與公平正義都成為空話。

柯文哲 民眾黨 黃珊珊

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