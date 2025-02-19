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曹興誠曾被批迷幻藥台陷險境 她問民進黨現魚水互幫？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
聯電創辦人曹興誠發起「反共護國」全台公民罷免運動，並親自擔任罷免國民黨立委徐巧芯團提「剷除黑芯」領銜人。記者潘俊宏／攝影
聯電創辦人曹興誠發起「反共護國」全台公民罷免運動，並親自擔任罷免國民黨立委徐巧芯團提「剷除黑芯」領銜人。記者潘俊宏／攝影

聯電創辦人曹興誠遭爆出軌陸籍女子，曹表示提告。國民黨議員游淑慧也在臉書拿出2007年民進黨執政，陸委會以「曹興誠的迷幻藥讓台灣陷入險境」長文抨擊曹。游問民進黨，現在曹新型迷幻藥又來了？忘了嗎？才幾年過去現在就「魚水互幫」？

游淑慧說，「曹興誠的迷幻藥讓台灣陷入險境」這句重話不是她說的，而是當年民進黨、陸委會對曹某的痛斥。

游說，曹興誠一位作風高調的億萬富豪。他是商人，但絕不是愛國商人，因為「商人無祖國」這句話在他身上充分表現。除了中華民國國籍對他來說可割可棄、可丟可復，2011年直接拋棄中華民國國籍的他，現在跟我們講愛國？

游提到，曹興誠的兩岸立場更是搖擺狗，看他的利益、時勢、需要，之前曹發臉書嗆前立委蔡正元，提到「他自2022年8月公開抗共保台……」，游問「嗯，那2022年以前呢？親中親中親中…，而且身體力行？」當年曹為了要西進大陸，他甚至主張台灣要統一公投、要制訂和共法等激進促統主張。曹自己可以忘記，綠營怎麼可以假裝不記得？

游淑慧說，這些激進的促統主張和動作，甚至最後讓阿扁政府的陸委會罕見公開撰長文反擊，措詞嚴厲稱「曹興誠的迷幻藥讓台灣陷入險境」，現在曹男新型迷幻藥又來了？民進黨忘了嗎？但才幾年過去，現在你們雙方就魚水互幫了？

游說，曹的感情世界豐不豐富、忠不忠實，其實大家也管不著，畢竟民進黨對於情色的包容度向來很高。趙天麟是處理國防機要的相關立法委員，都能夠一邊「親中」，一邊「愛台」，更何況是金主老爹，只是理念搖擺、國籍像衣服，這樣的人口口聲聲說自己反共護台，那過去十幾年賣台的帳要怎麼算？

國民黨議員游淑慧在臉書拿出2007年民進黨執政，陸委會曾以「曹興誠的迷幻藥讓台灣陷入險境」長文抨擊曹，游問民進黨，現在曹新型迷幻藥又來了？圖／引用自游淑慧臉書
國民黨議員游淑慧在臉書拿出2007年民進黨執政，陸委會曾以「曹興誠的迷幻藥讓台灣陷入險境」長文抨擊曹，游問民進黨，現在曹新型迷幻藥又來了？圖／引用自游淑慧臉書

出軌 曹興誠 民進黨 陸委會

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