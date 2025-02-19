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美國務院：依法挺台灣自衛 通知國會前不評論軍售

中央社／ 18日專電
據外媒報導台灣正考慮向美國採購岸防巡弋飛彈以及高機動性多管火箭系統的火箭，美國國務院今天表示，美方依法支持台灣的自衛能力。美聯社
據外媒報導台灣正考慮向美國採購岸防巡弋飛彈以及高機動性多管火箭系統的火箭，美國國務院今天表示，美方依法支持台灣的自衛能力。美聯社

台灣據外媒報導正考慮向美國採購岸防巡弋飛彈（CDCM）以及高機動性多管火箭系統（HIMARS）的火箭，美國國務院今天對此表示，美方依法支持台灣的自衛能力；在正式通知國會前，國務院無法評論可能的軍售案。

路透社昨天引述知情人士說法獨家報導，台灣正考慮向美國採購金額介於70億至100億美元（約新台幣2290億至3270億元）的軍武，盼在中國持續對台施加軍事壓力之際，贏得美國總統川普政府的支持。

其中一位知情人士對路透社指出，台灣計劃提出特別國防預算，著重精準彈藥、防空升級、指揮及管制系統、後備部隊裝備以及反無人機科技。對此，台灣國防部未具體回應。

美國國務院一名發言人今天以電子郵件回覆中央社詢問時指出，美國依據台灣關係法，將持續支持台灣的自衛能力。根據政策，在正式通知國會之前，「我們無法對可能或待定的武器轉讓發表評論或進行確認。」

川普1月20日上任以來，已依序批准對日本、埃及、科威特、以色列及羅馬尼亞的軍售案。

路透社另引述3位消息人士報導，美國其他外交職位正進行重大調整，但美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）將續任現職。

谷立言上任未滿1年，職務是否有可能出現變動，美方官員下午只對中央社表示，國務院網頁上寫明「谷立言是AIT台北辦事處處長」。

台美 國務院 美國在台協會 谷立言 軍售

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