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台英國會小組主席柴萍恩：美明確表示挺台

聯合報／ 記者周佑政／台北報導
賴清德總統（右）昨會見英國國會「台英國會小組」主席柴萍恩（左）所率訪團，期盼促成台英更多交流合作。圖／總統府提供
賴清德總統（右）昨會見英國國會「台英國會小組」主席柴萍恩（左）所率訪團，期盼促成台英更多交流合作。圖／總統府提供

賴清德總統昨接見英國國會「台英國會小組」訪問團表示，期待持續深化台英關係。台英國會小組共同主席柴萍恩則說，對英國甚至全世界來說，維護台灣主權是共同利益，美國已明確表示支持台灣，希望能鼓勵世界其他國家表達同樣的支持。

賴總統表示，英國下議院去年十一月無異議通過友台動議，明確指出「聯大第二七五八號決議並未提及台灣」，英國外交部副大臣韋斯特也表示，英國反對任何擴大解釋該決議以改寫歷史的企圖，台英關係近年來有顯著進展要特別感謝英國國會和政府。

賴總統說，台英簽署「提升貿易夥伴關係協議」是台灣和歐洲國家第一個雙邊經貿制度化架構，希望在投資、數位貿易、能源與淨零轉型等三議題上能盡速完成談判、簽署子協議，也期待英國繼續支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」。

柴萍恩表示，很自豪英國國會通過了友台動議，明確指出聯大第二七五八號決議是針對中國、且僅限於中國，這是強而有力的論述。

另外，國安會秘書長吳釗燮昨會見美國前白宮副國家安全顧問博明時表示，我國國軍已將應對中國「灰色地帶」襲擾視為日常任務，提升灰色地帶應對能力、加強區域情勢掌握、強化與夥伴的軍事互通性，將有效應對侵擾，也能與美國及其他友盟攜手維護自由開放的印太地區。

國安會表示，博明高度肯定台灣在建構自我防衛能力方面的努力，讚賞賴總統宣示將國防支出提升至ＧＤＰ百分之三以上的決心，還說台灣將「韌性建構」列為優先領域策略極為明智，對台灣來說，確保物資、能源等關鍵資源的穩定供應至為重要。

台英關係 國安會 英國

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