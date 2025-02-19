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參加印太安全兵推 夏立言率團訪美深度交流

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

美國總統川普上任後，國民黨主席朱立倫指派由副主席夏立言率團訪美，與川普政府、國會和智庫針對台美議題展開深度交流。訪團成員中，有三名國防部前任副部長，將參加由美國智庫舉辦的印太安全兵棋推演，為台海和平穩定把脈。

國民黨訪美團由夏立言領軍，成員包括國民黨立委陳永康、中山大學教授楊念祖、國民黨國際事務部主任黃介正。國民黨駐美處代表秦日新及主任沈正浩將陪同代表團與美方廣泛討論雙方優先事項，以期共同維護台海和平穩定。

沈正浩指出，夏立言、陳永康、楊念祖三位均曾任國防部副部長，陳永康為立法院外交國防委員會跨黨派敬重的立委，足見黨主席朱立倫對國防安全、對美關係的高度重視。沈正浩表示，國民黨代表團將直接與川普政府核心人士進行基於互信、共榮的順暢有效溝通，也將確保美國新政府正確並深入理解國民黨外交、國防、兩岸政策優先事項；訪團結束行程後，黃介正、秦日新將續留華府與美方深入對話。

國民黨 國防部 夏立言

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