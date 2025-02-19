接待陸生團惹議 台大社科院學生會長遭罷免

馬英九基金會去年11月邀陸生團赴台，台大社科院學生會接待引發爭議，有學生連署罷免社科院學生會長郭又睿，罷免提案領銜人說，罷免投票結果今天晚間出爐，同意票166張、不同意票18張。

對此，中央社記者透過臉書（Facebook）傳訊詢問郭又睿，但截至發稿前暫無回應。

馬英九基金會去年11月邀請陸生團赴台，有團員以「中國台北隊」祝賀台灣棒球隊獲世界12強棒球賽冠軍，引發爭議。陸生團到台大參訪時，遇部分學生舉牌抗議，台大社科院學生會臉書發文回顧接待情形也引發討論，更有部分學生連署，要罷免郭又睿。

罷免提案領銜人、台大政治系學生李瑞霖今天透過文字向中央社記者說明，此次罷免案獲得166票同意、18票不同意、3張無效票。

李瑞霖指出，根據社科院學生會組織章程第22條規定，同意票大於不同意票且總票數超過該屆會長選舉總票數的50%，意即郭又睿罷免案通過，但最終選舉結果仍以社科院學生會選舉委員會公告為準。