老公劉彥澧請辭 徐巧芯全綠貼文嗆蟾蜍：這才是責任政治

台北市立法委員徐巧芯丈夫、台中市研考會主委劉彥澧「請假打德州撲克」一事一整天熱議，劉稍早已請辭獲准。徐在臉書也以全綠背景貼文嗆聲「罵我雙標的蟾蜍，知道我們跟你不一樣了吧」，這才是責任政治，「民進黨沒有的骨氣我們有」，也引來不少支持者大喊加油。

劉彥澧昨晚遭名嘴爆料，「上班時間翹班打德州撲克」，劉回應，自己是請特休參賽，德州撲克也是合法、合規的競技運動，不該被汙名化，不過他也會反省自己的身分，未來考慮不再參加。不過劉後來請辭，到晚間時，台中市長盧秀燕已核准劉辭呈，外界猜測可能與劉的妻子徐巧芯面臨大罷免有關。