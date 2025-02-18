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李四川也力挺 傳3黨秘書長拱盧秀燕選國民黨主席？親盧人士這麼說

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕選不選國民黨主席，因國民黨前三位秘書長表態拱盧，再度成為話題。圖／官網
台中市長盧秀燕選不選國民黨主席，因國民黨前三位秘書長表態拱盧，再度成為話題。圖／官網

國民黨前秘書長、台北市副市長李四川挺台中市長盧秀燕選國民黨主席？台中政壇盛傳，三位國民黨前秘書長除李四川外，還有廖了以李乾龍都在拱盧選黨主席，不過，親盧人士表示，從沒有說要選，也從來沒說不選。

據了解，國民黨秘書長出身的李四川，主張盧秀燕必須黨主席兼總統候選人，才有助下屆國民黨總統選情。

台中市議會國民黨團書記長李中強烈建議盧秀燕，一定要參選下屆黨主席，他表示，朱立倫已經「搞砸」三次總統選舉，他認為下屆也不例外，至於原因「大家想也知道！」盧秀燕不選黨主席就沒有2028。

台中政壇早就盛傳，國民黨前秘書長廖了以及李乾龍私下都拱盧秀燕參選黨主席，今天再傳出李四川「也挺盧」，三位「黨秘書長」發揮影響力，希望盧秀燕點頭。

盧秀燕曾經說過，未來兩年會「專心市政」，帶給台中市民幸福，但盧的態度也從未說過不選，國民黨台中民代、黨工則經常探詢各界意見，了解外界對盧秀燕參選黨主席的看法。

國民黨台中市前主委指出，客觀來看盧秀燕的確非常適合擔任黨主席，可以提高國民黨的好感度。但是國民黨這個重擔不好扛，光是要募款、處理山頭林立的派系問題，還要面對台中市政的質疑，「保證一定會被民進黨打落跑市長」。

有立委指出，國民黨即將面臨綠營挑起的「大罷免」，還是要看朱立倫如何帶領國民黨打大罷免這一戰，盧秀燕與朱立倫互動還不錯，坐下來談，還是有合作空間。

國民黨 廖了以 朱立倫 李乾龍 李四川 盧秀燕

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