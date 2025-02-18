總預算朝野協商無共識 傅崐萁諷柯建銘：還好沒陪玩心海羅盤
立法院長韓國瑜今下午召集黨團協商，不過協商並無共識。國民黨立院黨團總召傅崐萁諷刺民進黨立院黨團總召柯建銘，遲到且是老樣子，一開口就進入「長篇大論模式」，最後毫無結論，朝野無法達成共識，還好今天沒浪費生命陪柯建銘玩「心海羅盤」。
傅崐萁說，連續幾天的濕冷天氣讓人倍感疲憊，他也因重感冒而全身無力，在家休養調整，今天終於感覺好多了，早上跑了一些行程，下午趕緊來點低強度運動，讓自己重拾戰力，準備回到立法院繼續為人民打拚。
傅崐萁表示，明天總預算案即將送出立法院，上周民進黨團請求院長召集朝野協商，他特別請國民黨團書記長王鴻薇「代打上場」；然而，今天的協商依然沒有新花樣，柯建銘不僅遲到，還是老樣子，一開口就進入「長篇大論模式」，甚至自己開始質疑：「今天為什麼還要協商？」
「這是演哪齣？精神錯亂了嗎？」傅崐萁表示，最後當然還是毫無結論，朝野無法達成共識，還好今天沒浪費生命陪柯建銘玩「心海羅盤」。
傅崐萁說，看著立院直播畫面，柯總召從「廢話講古」一路講到怒嗆在野黨立委，場面可說是戲劇張力十足；但他還是選擇穩住步伐，趕緊把身體調養到最佳狀態，畢竟迎戰外頭亂舞的群魔，才是當務之急。
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