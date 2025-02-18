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選罷法公布時間「綠營精算結果」 賴士葆再揭弔詭一點

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。聯合報系資料照
國民黨立委賴士葆。聯合報系資料照

立法院會11日以60票反對、51贊成，否決行政院針對選罷法修法所提之覆議案，總統府今日公布選罷法修法。國民黨立委賴士葆分析，此為精算後的結果，早點公布，就能保護綠營立委或議員。賴也呼籲，藍軍要罷免綠軍的話，要趁這幾天趕快送。

賴士葆說，依法一定要公布，11日否決選罷法覆議案，今為18日，這都是精算過的，只要早點公布，就可以保護綠營的立委或議員。一經公布，三天後新法就會生效，連署便都需要身分證影本。

賴士葆表示，現行規定是10天內公布，新法公布3天後生效，藍軍要罷免綠軍的話，要趁這幾天趕快送，否則以後均需附身分證影本。今日公布選罷法新法，這是呼應民進黨立院黨團幹事長吳思瑤所講的，民進黨中央要去救這些被罷免的。過去來講，都是能拖就拖。

賴士葆提到，現在另外弔詭的是，修法後一般都是「從新從輕」，中選會以選罷法第131條為基礎，指第二階段仍要適用舊法，這當然還有解釋空間。

民進黨 罷免 覆議案 賴士葆 身分證 選罷法

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