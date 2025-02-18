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宴請加拿大議員團 林佳龍盼攜手打造非紅供應鏈

中央社／ 台北18日電

外交部長林佳龍今天在社群媒體表示，他17日設晚宴歡迎加台國會議員友好協會共同主席麥唐納率領的議員團，期待加拿大支持台灣加入CPTPP，攜手打造具韌性與值得信賴的非紅供應鏈。

外交部長林佳龍今天在臉書發文表示，他17日晚宴歡迎加台國會議員友好協會共同主席、參議員麥唐納（Michael MacDonald，另譯：麥唐諾）所率領的跨黨派議員，針對台加未來的合作議題深入交流與討論。

林佳龍表示，他在晚宴上致謝麥唐納多次以發言、提問、致函、參與連署、社群媒體發聲等方式為台灣仗義執言，更提出「加台關係架構法案」，促進台加雙邊在公共衛生、科技、原住民事務及數位治理等領域建立合作關係。

林佳龍說，此外，加拿大軍艦近兩年也已經6度通過台灣海峽，以捍衛台海的自由航行權，實踐自由開放的印太戰略。

林佳龍指出，他向麥唐納說明外交部正積極推動的「總合外交」，期盼台加攜手合作，為印太區域的和平與發展作出更大貢獻。其中，加拿大擔任本年度的G7輪值主席，肩負維護國際秩序的關鍵角色。期待全球民主夥伴團結，共同守護台海和平，確保印太區域的穩定與繁榮。

在經貿領域，林佳龍也說，台加簽署「投資促進及保障協議」（FIPA）與「科技及創新合作協議」，奠定產業合作的基礎。期待加拿大支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），讓雙邊經濟夥伴關係更進一步，攜手打造具韌性與值得信賴的非紅供應鏈。

林佳龍強調，加拿大一直是堅定挺台的好朋友，台灣與加拿大共享自由、民主、人權與法治的價值觀，並珍惜這段深厚的友誼，也期待未來在更多領域攜手合作，推動區域和平與全球繁榮。

加拿大 林佳龍 議員

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