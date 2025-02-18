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會見吳釗燮 博明：台灣「韌性建構」策略極為明智

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
國安會秘書長吳釗燮今會見美國前白宮副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）。圖／總統府提供
國安會秘書長吳釗燮今會見美國前白宮副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）。圖／總統府提供

國安會秘書長吳釗燮今會見美國前白宮副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger），國安會表示，博明高度肯定台灣在建構自我防衛能力方面的努力，並讚賞賴清德總統日前宣示將國防支出提升至GDP3%以上的決心。

國安會表示，吳釗燮與博明雙方就我國發展不對稱戰力、強化全社會防衛韌性，以及共同因應中國威權主義擴張等議題進行深入交流。

吳釗燮感謝博明長期以來對台灣的支持，他表示，台灣持續推動國防改革，聚焦發展不對稱戰力，賴總統日前更宣布將優先推動特別預算，以確保國防預算達到GDP3%以上的目標，展現堅定自我防衛決心。

此外，吳釗燮說，台灣也感謝美國透過「總統提用權」（PDA）及「外國軍事融資」（FMF）等機制協助台灣，這些資源對台灣加速國防改革、強化後備軍力，以及提升不對稱戰力發展均有實質助益。

吳釗燮指出，中國威權主義的擴張並非僅限於台灣，其近期在南海及東海的挑釁行徑，已對菲律賓、日本等國家構成嚴重威脅。中國機艦在區域海空的危險與不專業行為更屢遭各方譴責。我國國軍已將應對中國「灰色地帶」襲擾視為日常任務，因此提升灰色地帶應對能力、加強區域情勢掌握，並強化與夥伴的軍事互通性，將可有效應對侵擾，同時也能與美國及其他友盟攜手維護自由開放的印太地區。

博明則指出，台灣當前將「韌性建構」列為優先領域的策略極為明智，對台灣來說，確保物資、能源等關鍵資源的穩定供應至為重要。隨行的美國海軍退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）也認同台灣與區域夥伴共同強化區域情勢掌握的重要性，並強調這將有助於建立有效的區域嚇阻能力。

博明 吳釗燮 國安會

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