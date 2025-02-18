柯文哲兒子未神隱海外 陳智菡澄清：這段期間多次探望柯爸

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，傳出柯文哲兒子柯傅堯滯留日本，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天下午來到新竹受訪表示，柯傅堯其實一直都在台灣，這段時間也都有來看柯爸，且柯家裡也有比柯傅堯還要年長的孫子輩，柯傅堯並不是長孫。

陳智菡指出，他要替醫師陳佩琪澄清，柯文哲主席的兒子柯傅堯其實都在台灣，這段時間他也都有來看柯爸。另外，所謂的「長子長孫都不在」和「捧斗」這件事，事實上柯家裡面有比柯傅堯還要年長的孫子輩，也就是柯弟的兒子，其實柯傅堯並不是長孫，且柯傅堯也都在台灣，同時他也都有來看祖父。

陳智菡說明，柯傅堯其實多次來來回回，像柯爸過世的時候，他當然也是在國內，事實上到底儀式要怎麼走，這是柯家人他們自己的決定，也尊重柯家的意願，相信善良的台灣人，應該都會尊重他們家，給予他們一定的空間。

陳智菡強調，有些報導並不符合事實，而且可能會造成柯家人很多的困擾，在傳統思維很多台灣人會覺得是不是無法盡孝、不夠孝順，然後引導一些風向，因此今天才會特別來澄清。同時也要拜託大家在這個時間，還是應該給家屬應有的同理跟尊重。此外，柯家一切從簡，也不會設治喪委員會。

陳智菡也表示，家屬這邊大概的進程安排妥當之後，明天民眾黨中央黨部祕書長周榆修，會率領一級的黨務主管，還有民眾黨立法院黨團的立法委員，都會來前來致意。