國昌收不回來？ 黃珊珊否認埋怨黃國昌：不需要瞎掰

針對媒體報導「昌珊心結」，民眾黨立委黃珊珊今天說，民眾黨是多元、富有活力的政黨，不可能只有一種聲音跟看法，表面上是透過翻找手機通訊內容寫成「調查報導」，實際則是翻遍所有對話從中蓄意挑撥，台灣有更多重要的事情，實在不需要瞎掰做文章。

媒體報導，民眾黨進入黃國昌時代，聲量輾壓黨內一班老臣，並且帶來不少小額捐款，但是黨內對其領導風格多有埋怨，從京華城案法院審理的卷證，揭露過去強推「藐視國會罪」引發違憲爭議，黃珊珊曾經向柯文哲討論如何善後，透過文字訊息抱怨「國昌收不回來」，直指黃國昌與黃珊珊有「昌珊心結」。

黃珊珊在臉書發文表示，鏡週刊使用民眾黨前主席柯文哲「還原的手機通聯及對話」寫了一篇「調查」報導，內容指證歷歷黃珊珊「抱怨」民眾黨主席黃國昌，實在令人啼笑皆非，縱使相關對話為真，有何需要特別拉出來寫成一篇報導，「這個對話的公益性在哪裡？鏡週刊窺探他人私密通訊不夠，還需另外寫成一篇報導？」

黃珊珊指出，該篇報導似乎隱含「民眾黨政治人物不能討論時政」的意味，民眾黨是一個多元、富有活力的政黨，從上到下不可能只有一種聲音跟看法，表面上透過翻找過往所有手機通訊內容寫成「調查報導」，實則以媒體之姿翻找過去所有對話，並且從中做文章蓄意挑撥。

黃珊珊說，秘密通訊的重要內涵，便是讓大家可以暢所欲言，不用擔心遭到報復，在第四權的監督角色與擷取他人對話編撰報導之間，鏡週刊顯然更傾向後者，台灣有更多更重要的事情值得鏡週刊調查報導，實在不需要一直在起訴書找素材、做文章瞎掰。