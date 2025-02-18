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柯文哲今才知父親死訊 盼3月10日告別式能到場盡最後孝道

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
柯文哲的父親柯承發病逝於新竹台大醫院，遺體送往新竹市立殯儀館冰存，柯文哲的弟弟柯宇謙（左）代兄「捧斗」與柯媽何瑞英（中）等家屬搭上禮儀公司的車輛移靈至會館。記者許正宏／攝影
柯文哲的父親柯承發病逝於新竹台大醫院，遺體送往新竹市立殯儀館冰存，柯文哲的弟弟柯宇謙（左）代兄「捧斗」與柯媽何瑞英（中）等家屬搭上禮儀公司的車輛移靈至會館。記者許正宏／攝影

民眾黨前主席柯文哲父親昨天上午8時許在新竹台大醫院病逝，享耆壽94歲，柯家人希望能低調辦理喪事，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天下午來到新竹受訪表示，柯爸的告別式經過家族溝通，最後決定在3月10日周一舉辦，黨內也會盡最大努力讓柯P在這一天盡最後孝道。

陳智菡指出，現在是柯家非常沉重且非常艱苦的時刻，黨中央這個時候也會提供一切協助，希望能夠讓柯家能有比較好的空間，或者有更多時間可以陪伴柯媽，好好地送走柯爸。

關於柯爸治喪事宜，陳智菡表示，經過家族的溝通，目前確定會在3月10日周一的時候舉辦告別式，符合柯家人非常低調的風格，他們也不希望驚動太多的人，希望一切從簡、莊嚴肅穆地辦完柯爸的告別式。

至於前主席柯文哲那天是否會出席，陳智菡表示，黨中央會盡一切的努力，希望柯P能夠在告別式這一天回來，進行最後的孝道。據了解，柯P是在今天才知道爸爸已經過世的消息，對他來說這一刻真的是非常煎熬跟艱難的。

陳智菡強調：「不管是家屬的意願也好，或者是主席柯文哲的想法也好，我們都會極力來爭取在告別式的這一天，讓柯文哲能夠回家來盡最後的兒子的孝道」。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天下午來到新竹，並前往柯爸靈堂拈香致意。黃羿馨／攝影
民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天下午來到新竹，並前往柯爸靈堂拈香致意。黃羿馨／攝影
民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天下午來到新竹受訪表示，柯爸的告別式經過家族溝通，最後決定在3月10日周一舉辦。記者黃羿馨／攝影
民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天下午來到新竹受訪表示，柯爸的告別式經過家族溝通，最後決定在3月10日周一舉辦。記者黃羿馨／攝影

告別式 柯文哲 陳智菡

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