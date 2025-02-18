遭控染指小40歲陸籍小三還曝露骨照 曹興誠嗆告謝寒冰求償1億

聯電創辦人、國民黨立委徐巧芯罷免領銜人曹興誠，遭資深媒體人謝寒冰爆料與陸籍女子有婚外情，並曝光多張親密照片。曹興誠稍早透過臉書指出，將正式狀告謝寒冰，提出偽造影音、破壞名譽的刑事、民事訴訟，並請求賠償1億元，取得賠償後，將捐助罷免活動。

謝寒冰昨在網路頻道「哏傳媒」的節目「有哏來爆」中指出，屢屢高喊抗中保台的曹興誠，卻在10年前與小他近40歲的單姓大陸女子有過婚外情，同時曬出多張露骨照，包括車上牽手自拍、公共場合接吻、性感睡衣照，甚至還有全裸照片。曹興誠稱，親密不雅照片全是合成，也確定會對散播者提告求償。

曹興誠稍早在臉書發文指出，今天才有空仔細了解爆料內容，覺得謝寒冰的卑劣無恥沒有底線，決定提出偽造影音、破壞名譽的刑事、民事訴訟，並請求賠償一億元。取得賠償後，將捐助罷免活動。

曹表示，此事已經進入司法程序，請大家靜觀司法判決。如果大家繼續談論這個事件，會轉移了對罷免的焦點，這正是謝寒冰和他的中共主子希望達到的目的，所以大家不要上當。

曹興誠批評，謝寒冰等中共喜愛的投共名嘴，現在對他抹黑抹黃，是看見罷免聲勢強大，想來破壞罷免領銜人的聲譽，分裂罷免陣營的團結。這種下流動作，只會激起公憤，讓罷免的力量更加壯大。

「謝寒冰做的事情，實在太過卑鄙，惡性重大，只好訴諸司法，討個公道。」曹興誠表示，過去因司法部門嚴重不足，一直對「蔡歪元」、國民黨立委徐巧芯等人的謾罵誹謗都盡量忍耐，如今謝寒冰的行為實在太過卑鄙，希望承辦的檢察官、法官對不得已的提告，多多包涵。