台代表處與菲警署強化合作 確保民眾在菲安全
菲律賓2024年發生4起台灣人被綁架案，駐菲代表處與菲國警署人員會面，達成多項具體共識，以確保旅菲台灣人的安全。
駐菲代表處由副代表李廷盛接待菲律賓警察總署人員，雙方針對近期菲國多起綁架案件以及去年涉及台人的案件進行討論，並針對台灣人旅菲安全交換意見，達成多項共識。
駐菲代表處今天表示，雙方同意定期會面，交換維護安全資訊，鞏固合作關係；建立直接聯繫窗口進行溝通，提升資訊交換及處理的效率，並針對緊急重大案件即時進行處理。
此外，台方將提供訓練課程，協助菲國警署科技偵查能力建置，菲律賓警察總署也將為旅菲台灣人提供反綁架宣導及注意事項。
駐菲代表處表示，透過這些具體作為，雙方將深化合作關係，以確保旅菲台灣人安全。
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