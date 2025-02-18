快訊

研究：50歲前養成「這些習慣」可降腦中風、失智症風險

總預算協商破局明出立院 韓國瑜挨罵受不了柯建銘回嗆這句

台代表處與菲警署強化合作 確保民眾在菲安全

中央社／ 馬尼拉18日專電

菲律賓2024年發生4起台灣人綁架案，駐菲代表處與菲國警署人員會面，達成多項具體共識，以確保旅菲台灣人的安全。

駐菲代表處由副代表李廷盛接待菲律賓警察總署人員，雙方針對近期菲國多起綁架案件以及去年涉及台人的案件進行討論，並針對台灣人旅菲安全交換意見，達成多項共識。

駐菲代表處今天表示，雙方同意定期會面，交換維護安全資訊，鞏固合作關係；建立直接聯繫窗口進行溝通，提升資訊交換及處理的效率，並針對緊急重大案件即時進行處理。

此外，台方將提供訓練課程，協助菲國警署科技偵查能力建置，菲律賓警察總署也將為旅菲台灣人提供反綁架宣導及注意事項。

駐菲代表處表示，透過這些具體作為，雙方將深化合作關係，以確保旅菲台灣人安全。

台灣人 綁架 菲律賓

延伸閱讀

屈公病病例+3…來自印尼、菲律賓 今年病例數登5年同期新高

鍾佳濱訪蘇比克灣 預見菲律賓為亞洲下一個新星

情人節浪漫破表 菲律賓情侶九族文化村櫻花樹下求婚

亞洲盃／陳盈駿缺陣林庭謙代班 阿巴西喊話想贏菲律賓

相關新聞

柯爸病逝長孫不在非事實 陳佩琪哀吐家族最大遺憾

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，傳出長孫柯傅堯滯留日本未返台，因而由柯文哲弟弟柯宇謙捧牌位。柯文哲妻子陳佩琪今天表示，...

遭控染指小40歲陸籍小三還曝露骨照 曹興誠嗆告謝寒冰求償1億

聯電創辦人、國民黨立委徐巧芯罷免領銜人曹興誠，遭資深媒體人謝寒冰爆料與陸籍女子有婚外情，並曝光多張親密照片。曹興誠稍早透...

強化闢謠大反擊 國民黨啟動「打惡罷戰隊」

為反制大罷免潮，國民黨今舉行記者會宣布成立「打惡罷戰隊」，匯集各地力量協助被罷免藍委闢謠，並透露未來將結合立法院、各地議...

駁斥「昌珊心結」黃國昌：黨檢媒一體 見縫插針無效果

民眾黨立委黃國昌上周當選黨主席，正式宣告成為前主席柯文哲接班人，在野黨立委去年推動「藐視國會罪」引發違憲爭議，外傳民眾黨...

不靠孩子養老！從教師到日商顧問 柯文哲爸80多歲仍在工作

民眾黨前主席柯文哲父親昨天上午8時許在新竹台大醫院病逝，享耆壽94歲，柯家人希望能低調辦理喪事，因此改設在私人的生命會館...

橘子松山機場推行李箱、手牽手照片曝光 辯護人都可調閱電子卷證

民眾黨主席柯文哲涉京華城等弊案遭依貪汙等罪起訴、羈押中，時任隨行秘書「橘子」許芷瑜去年8月逃亡海外遭通緝，許拖著行李下現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。